英特爾新Core Ultra 集結宏碁、華碩、宜鼎等25夥伴推應用

英特爾今日在台灣推廣新Core Ultra處理器，並集結宏碁（2353）、華碩（2357）以及宜鼎（5289）等25夥伴推應用。活動現場亦攜手宏碁、華擎（3515）、華碩、技嘉（2376）、台灣HP（1711）、聯想、微星科技（2377）等合作夥伴，於現場展示搭載最新處理器的筆記型電腦、桌上型電腦與主機板等採用最新處理器平台的產品。

此外，也邀請研揚科技（6579）、凌華科技（6166）、研華科技、東擎科技、安勤科技（3479）、BIOSTAR映泰（2399）、肯懋電腦、友通資訊（2397）、技宸、廣積科技（8050）、威強電工業電腦（3022）、宜鼎國際、博來科技、神達數位、新漢（8234）、瑞傳科技、鑫創電子（6680）與超恩等重要夥伴，一起展示最新一代的終端系統與解決方案。

此次發布與展示的處理器平台包括Intel Core™ Ultra系列3（代號：Panther Lake）、Intel® Core™ Ultra200 HX Plus、Intel® Core™ Ultra 200S Plus、與針對終端AI推出的Intel® Core™ Ultra系列3邊緣運算處理器和最新解決方案。

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜發布一系列最新處理器平台，媒體關注記憶體漲價恐影響產品價格與市場需求，她回應，本身公司和記憶體夥伴都有長期合作。