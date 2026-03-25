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低軌衛星從星系部署擴大至直連手機 概念股飆漲

中央社／ 台北25日電

全球低軌衛星產業今年持續升溫，從大型星系部署、衛星直連手機應用，到歐洲新一輪衛星通訊基礎建設規劃，市場看好供應鏈需求。低軌衛星零件供應商昇達科、華通今天盤中攻上漲停價1410元及230元，燿華達74.9元，漲幅9.6%。

法人指出，低軌衛星受惠廠商主要為已切入高頻關鍵零組件供應鏈，且具備量產與品質驗證能力者。昇達科長期深耕高頻波導、毫米波通訊與低損耗結構設計，產品應用涵蓋衛星酬載、地面站及終端相關領域，就連衛星間的光通訊連結（Optical Inter-Satellite）元件也已經量產出貨。

印刷電路板廠華通則是切入衛星高密度互連板（HDI）業務，有機會在今年量產；燿華生產低軌衛星地面接收設備相關產品，泰國新廠正在認證，盼今年下半年量產。

星系 手機 華通

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