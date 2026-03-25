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AI從技術議題走向企業經營核心 AI落地顧問模式獲企業關注

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技展區聚焦AI應用與金融科技創新，展示企業最新智慧服務成果。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技展區聚焦AI應用與金融科技創新，展示企業最新智慧服務成果。圖／天逸財金科技提供

隨著人工智慧技術加速進入產業應用階段，AI已逐步從技術議題走向企業經營核心，對多數傳統產業而言，真正的挑戰不僅在於理解AI，更在於如何讓AI從概念走入營運流程，成為能夠實際創造效益的管理工具。

天逸財金科技在2026高雄智慧城市展中，以「企業轉型戰略顧問」定位參與展出，跳脫傳統系統供應商角色，聚焦南台灣製造業、傳統產業及中小企業在數位升級過程中的實際需求，提出以AI落地為核心的企業轉型實踐路徑，協助企業因應接班傳承、經驗複製、人才斷層與營運效率提升等關鍵課題。

天逸財金科技強調「Implementation（落地執行）」的重要性，面對市場上各式AI工具快速湧現，企業最關注的仍是導入後能否真正產生效益。天逸財金科技認為，AI不應停留於展示與測試，而應深入企業日常管理與決策流程，才能逐步轉化為可持續的競爭優勢。

天逸財金科技顧問服務處處長李宗霖表示，企業累積數十年的營運經驗，往往掌握在少數資深主管與核心員工手中，一旦面臨退休、交接或人才流動，就容易形成經營斷層。AI的重要價值，在於協助企業將這些經驗轉化為可複製、可傳承、並能持續優化的數位資產。

針對南台灣眾多家族企業與傳統產業普遍面臨的二代接班議題，天逸財金科技提出以AI為核心的數位傳承方案，透過顧問式深度診斷，協助企業盤點既有營運流程與管理知識，再依據產業特性規劃適切的AI導入策略，包括知識庫建置、流程標準化、數據判讀模型與營運決策支援機制，以降低人才異動所帶來的營運風險。

李宗霖表示，轉型不是單純更換一套軟體，而是重新建立企業面對未來的管理思維。南台灣擁有深厚的產業基礎與完整製造聚落，是AI落地應用極具潛力的區域之一。希望透過此次展後交流，協助更多企業找到適合自身發展的轉型切入點。

傳統產業 中小企業

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