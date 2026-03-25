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安謀公布 Arm AGI 3晶片藍圖 發表時間待定

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/即時報導
安謀（Arm）執行長Rene Haas一口氣公布三代資料中心CPU產品發展藍圖。照片/記者鐘惠玲攝影
安謀（Arm）執行長Rene Haas一口氣公布三代資料中心CPU產品發展藍圖。照片/記者鐘惠玲攝影

安謀（Arm）執行長Rene Haas於美國時間24日親自發表該公司首款資料中心CPU晶片Arm AGI CPU，他總共一口氣公布三代產品藍圖，明年將推出Arm AGI 2晶片，之後再推出Arm AGI 3晶片。

Rene Haas 於美國時間24日在舊金山舉行的Arm Everywhere活動中，公布Arm AGI CPU。同時，為展現出對此產品線的發展承諾，他並提及，明年將推出Arm AGI 2晶片。

至於Arm AGI 3晶片，也會於未來推出，但安謀尚未明確指出發表時間。

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