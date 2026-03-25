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AI 代理工具資安風險升溫 資安署示警應落實五項資安防護

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位發展部資安署提醒使用者導入OpenClaw時，應落實資安防護與環境隔離。（資安署提供）
數位發展部資安署提醒使用者導入OpenClaw時，應落實資安防護與環境隔離。（資安署提供）

具備自主執行能力的AI代理工具（AI Agent）近期快速崛起，以OpenClaw（俗稱「龍蝦」）為代表，已被廣泛應用於日常自動化任務。數位發展部資安署指出，此類工具雖能大幅提升作業效率，但因具備高度系統權限及24小時自主運作特性，若未妥善設置防護機制，恐成為駭客入侵個人主機與企業網路的破口，進而導致個資、帳密及金融資料外洩，衍生身分冒用與財產損失風險

資安署提醒，AI代理的資安風險並非單一漏洞所致，而是涉及整體架構的系統性問題。以近期由Oasis Security研究人員揭露的ClawJacked漏洞（CVE-2026-25253）為例，攻擊者僅需誘導使用者瀏覽惡意網頁，即可能在未觸發瀏覽器警示的情況下，對AI代理管理員權限進行暴力破解。該漏洞已於2026年1月29日完成修補，但相關風險仍凸顯AI代理應用的潛在威脅。

針對實務應用情境，資安署進一步歸納三大主要風險來源。首先，惡意指令可能潛藏於外部網頁內容中，當AI代理瀏覽網頁或讀取社群留言時，若內含攻擊者預埋指令，恐誤觸刪除檔案或竄改系統設定等高風險操作。其次，第三方技能擴充（Skill）亦可能暗藏惡意程式。由於AI代理可透過下載擴充套件執行訂票、影音製作等複雜任務，若使用者未經審查即安裝來源不明的Skill，可能導致系統被植入後門或惡意程式。

此外，長時間運作亦可能造成安全機制失效。資安署指出，AI代理在處理大量資訊時，會自動壓縮早期記憶以釋出空間，過程中可能導致既有安全規則與權限設定被刪減，進而出現「遺忘」關鍵限制的情形，使系統行為逐漸偏離原有安全框架。

面對上述風險，資安署建議導入AI代理工具的企業與個人，應同步強化五大防護措施。首先，須落實環境隔離，避免將AI代理部署於存放機密資料或日常作業環境，建議使用全新設備、虛擬機（Virtual Machine）或容器（Container）進行操作，以降低潛在衝擊範圍。

其次，應落實帳號權限最小化原則，為AI代理建立專用帳號與電子郵件，避免直接提供個人常用帳密；如需存取外部服務，應採用具時效性的臨時授權憑證，以防後續管理疏失導致帳號外洩。第三，針對高風險操作，如存取憑證、發送郵件或執行系統指令，應設置人工審核機制，確保每次操作皆經人員確認後方可執行。

在第三方擴充套件管理方面，資安署建議使用者於安裝Skill前，須完整檢視其內容說明與程式碼，並進行安全掃描；如發現異常下載行為或可疑連線，應立即停止安裝並通報相關平台。最後，應將關鍵安全守則寫入AI代理的長期記憶檔案，例如MEMORY.md，並定期檢視與備份，確保每次啟動時皆能強制載入相關限制，避免因記憶壓縮導致安全規則流失。

資安署強調，AI代理技術具備高度創新潛力，但在實務應用上，仍須以「環境隔離」與「人工審核」為核心原則，方能在推動數位發展的同時，兼顧資訊安全風險控管。

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