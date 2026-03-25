2機器人隱形冠軍出列！林憲銘成晶翔最大股東 卡爾德發表國產機器狗

台灣已有多家人型機器人供應鏈隱形冠軍，包括開發量產台灣第一支管道巡檢機器狗的卡德爾，以及緯創（3231）董事長林憲銘投資的晶翔機電，是台灣最大、全球前5大台灣動態捕捉（Motion Capture）設備與軟體的體感追蹤技術公司，目前已與達明及所羅門等機器人公司合作。

卡爾德25日參加機器人跨域共創聯盟（RIA）年會，現場展示機身高度不到30公分機器狗，四肢動作靈巧，不僅可以聽語音指令螃蟹走路，目前並已量產400多隻交貨給客戶，總經理王岡凌表示，卡德爾是從事工業與自動化設備近20年的台灣廠商，跟客戶討論後決推出工業機器狗，為確保供應鏈從馬達到減速機都國產，機器狗零組件目前100%自主研發生產。

卡爾德從設備自動化跨入機器狗，起因是幾年前看到宇樹科技的機器狗，認為有能力做得更好，隨後跟客戶討論需求而開發第一版機種。

王岡凌表示，第一款機器狗是針對客戶巡檢需求開發，可以鑽進12米瓦斯管線中進行作業，配合管線的特性，機器狗可以左右平移走路，方便穿梭90度空間窄的管路中，具備聽覺及視覺，可以聲控行動或辨識主人隨行，載重500公克化學偵測器，目前客戶以海外廠商居多。

王岡凌表示，目前第一支機器狗量產2年多，出貨超過400隻，因應任務需要，目前也計畫開發1公尺身長大型機器狗，主要是工業用途。他表示，今年底也將推出3C家用版機種，另外也不排除針對家庭需求開發能做地面清掃等應用的家用版機器狗。

而晶翔機電則是一家具備18年歷史的台灣動態捕捉（Motion Capture）設備與軟體公司，過去主要應用於工業、遊戲動畫、VTuber、VR/AR以及運動員的運動分析等領域，隨NVIDIA推出Isaac Sim平台，晶翔的動態捕捉工具成人型機器人訓練工具，目前晶翔已是NVIDIA Omniverse的Robotics生態系合作夥伴。

晶翔機電以慣性測量單元（IMU）技術，針對不同需求開發穿戴背心式的動捕衣，最多配置15顆IMU感測器，並搭配資料手套來捕捉細微的手部與關節動作，與光學追蹤不同，不需要外部架設攝影機，能即時捕捉並串流全身高維度、高解析度的骨架動作，動補系統價格約30萬元，僅是國外Xsens大廠費用的10分之1以下。

林憲銘4年前看好人型機器人前景，他決個人投資晶翔成為最大股東，茂林光電（4935）則是第二大股東。目前晶翔也與達明機器人、所羅門（2359）、宇樹科技等人型機器人大廠都是合作夥伴。

晶翔首席科學家王銓彰指出，傳統上，要讓機器手臂或機器人做出特定動作，必須依賴工程師使用遙控器操作，或是透過數學運算一幀一幀去調整軌跡，非常耗時且需要大量人工，現在穿上動補衣「演給它看」的直覺式訓練，就能將這些動作錄製下來並轉換成高品質的訓練數據教育機器人，大量且乾淨正確的數據，讓動作訓練從過去數月縮短到幾週。

晶翔的商業模式包括與品牌機器人綑綁銷售，提供任務軟體工具包，也可以跟各地SI合作。

卡德爾總經理王岡凌。王郁倫攝影