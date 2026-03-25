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安謀推出晶片 執行長 Rene Haas：最大原因是合作夥伴要求

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/即時報導
Arm執行長Rene Haas。記者鐘惠玲／攝影
Arm執行長Rene Haas。記者鐘惠玲／攝影

安謀（Arm）執行長Rene Haas發表該公司首款晶片Arm AGI CPU，標榜專為代理式 AI（agentic AI）基礎架構打造，他強調，Arm之所以這麼做，最大原因是應合作夥伴的要求。

Meta是Arm AGI CPU的早期合作夥伴與共同開發者，在這次發表會「Arm Everywhere」現場，Meta高層主管也親自站台。

Rene Haas提到，在過去多年，該公司都是提供矽智財（IP），但已開始看到市場對加快速度、讓產品更好，以及更快地將產品推向市場等有著龐大需求。不知從何時起，人們開始認為 CPU 已經過時，處理AI的唯一方法是加速運算，CPU 在AI領域的角色已經無關緊要。

不過，Rene Haas說，近期AI代理呈現爆炸性成長，造成資料中心幾乎不堪負荷，而生成詞元的加速器頗為昂貴。其實代理是非同步的調度工作，而這是CPU所應做的部分，加速器產生詞元後需要運送，如此就需要更多CPU。

Rene Haas認為，每個棘手的問題都需要一個好的解決方案，所以該公司決定推出首款晶片Arm AGI CPU。

同時，Rene Haas在會後媒體問答，面對是否與客戶競爭議題時強調，這個市場極其廣大且尚未被完全開發，可以容納許多不同的業者。這次推出晶片其實是其既有商業模式的延伸。

對於客戶要採用自製晶片還是可能轉向採購AGI CPU，Arm強調，許多客戶可能會繼續執行其既有計畫，並在特定領域使用Arm的產品。

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