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業界震撼彈！安謀正式宣布推出 CPU 晶片

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲/即時報導
安謀執行長Rene Haas宣布推出首款晶片。照片/記者鐘惠玲攝影
安謀執行長Rene Haas宣布推出首款晶片。照片/記者鐘惠玲攝影

矽智財大廠（Arm）於美西時間24日正式宣布，首次跨足晶片產品，推出其首款資料中心CPU，名為Arm AGI CPU，標榜專為代理式 AI（agentic AI）基礎架構打造，採用台積電（2330）3奈米製程打造。

Arm表示，這是其首次將其平台版圖擴展至量產晶片產品，為業界提供涵蓋IP、Arm運算子系統（CSS）與晶片的最廣泛運算選擇。

Arm指出，其AGI CPU專為代理式AI（agentic AI）基礎架構打造，相較於 x86 平台，每機櫃效能提升超過2倍。這款產品攜手早期合作夥伴Meta共同開發，且已有多家客戶與業界領先的ODM廠商承諾投入量產，同時獲得Arm全球生態系的強力支持。

Arm執行長Rene Haas認為，AI已從根本上重新定義運算的建構與部署方式，而代理式運算正在加速這項轉變。今天不僅代表Arm 運算平台邁入下一個階段，也是公司發展的重要里程碑。透過Arm AGI CPU量產晶片的推出，該公司得以在Arm高效能與高能源效率的運算基礎之上，為合作夥伴提供更多選擇，以支援代理式AI基礎架構在全球規模的實現。

Arm也提到，隨著企業大規模擴展由代理式 AI驅動的應用，資料中心每吉瓦（GW）所需的CPU容量，預期將超過目前的四倍，這也代表必須在相同的功耗限制下提供大幅提升的運算能力。因此，市場對專為AI規模基礎架構打造的新類型CPU需求日益增加，這類處理器需要具備保持高token數吞吐量的優異效能、能在實際電力限制下運作的高效率，同時搭載更為精簡的架構設計，免去x86處理器的開銷與複雜性。

相較於x86 CPU，Arm強調其AGI CPU在每機櫃可提供超過2倍的效能，並可在每吉瓦的AI資料中心容量上，節省高達100億美元的資本支出。

為加速產品導入進程，Arm正與多家主要 OEM與ODM合作，包括永擎、聯想、廣達電腦（2382）及美超微電腦。目前已有早期系統可供使用，並預計於今年下半年擴大供應。

台積電 晶片

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