聽新聞
0:00 / 0:00

犀動智能Aiello攜手雲品國際 導入AI智慧電話客服全日回應房客詢問

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI技術逐步導入服務場域，旅宿業者思考如何透過科技優化營運流程、提升服務品質與顧客體驗。專精於AI自然語言模型的犀動智能（Aiello）24日首次公開展示Aiello智慧電話客服（AI Call Agent, ACA）與Aiello知識管理系統（Knowledge Management System, KMS），雲品國際酒店（2748）為實際應用客戶。

雲品國際酒店分享導入AI客服的實務經驗與初期觀察。目前飯店來電內容多集中於設施詢問、訂房及館內服務等需求，導入AI智慧電話客服後，由AI客服接聽的電話中，約34.5%與飯店常見問題相關，皆可由AI即時回應，完成串接任務管理系統後，便可達成語音自動開單、派發任務的服務，提升營運效率，預計未來AI客服可獨立應對約50%的通話量。

犀動智能團隊指出，Aiello智慧電話客服包含從前期的系統部署與快速整合，到語音辨識與客製化互動設計，AI可將通話內容轉化為可分析的營運數據，並透過系統化歸納，協助業者掌握顧客需求與服務趨勢。

犀動智能是本土以自然語言模型應用於飯店場景的AI服務新創，首個產品智慧音箱「小美犀」內建AI智慧語音助理，可因應所在地點提供量身打造服務，包括房客以語音指令輕鬆操控燈光、電視與通話功能，並隨時獲得個人化推薦，整合飯店管理系統（PMS）與任務管理系統（TMS），自動化處理房客需求。目前已擁有日本、泰國、台灣等地飯店客戶、逾2萬房間導入。

犀動智能近期已擴充產品為一站式旅宿SaaS管理平台Aiello-One。以Aiello智慧電話客服為例，負責第一線電話接聽，全天候回應旅客對飯店設施、訂房與館內服務等常見問題的詢問，減輕前線人員重複性工作，讓員工可以專注於高品質互動。在串接任務管理系統（TMS Pro）的情境下，AI客服可辨識來電中的客房備品或設施維護需求，實現「語音即派單」的自動化流程。偵測到緊急傷病或客訴情境時，AI立刻轉接至人工客服處理，以確保即時回應。Aiello知識管理系統則負責整合所有飯店營運常見問題與服務流程，讓AI回應旅客詢問時能依循既定標準，確保所有 溝通管道中資訊內容的一致性與準確性。飯店得以將原本分散於文件與人員經驗中的知識，逐步轉化為可管理且可持續優化的智慧服務架構。

智慧音箱 客服 飯店

相關新聞

群創再度賣廠…63億元售南科廠房給矽品 估處分利益58億元

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

台達電擬投資31.5億元 大陸東莞與郴州兩地蓋新廠

台達電今天公告，合計投下人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務...

日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

封測龍頭日月光投控（3711）24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元，布局涵蓋土地使用權、廠房與附屬設備、機器設備及廠務工程，顯示集團擴產腳步持續加快，也與先前法說會所提今年資本支出將明顯放大的方向相互呼應。

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

犀動智能Aiello攜手雲品國際 導入AI智慧電話客服全日回應房客詢問

AI技術逐步導入服務場域，旅宿業者思考如何透過科技優化營運流程、提升服務品質與顧客體驗。專精於AI自然語言模型的犀動智能（Aiello）24日首次公開展示Aiello智慧電話客服（AI Call Agent, ACA）與Aiello知識管理系統（Knowledge Management System, KMS），雲品國際酒店（2748）為實際應用客戶。

遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。