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輝達新機櫃支援對手晶片 尋求突破大陸市場管制困境

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）將運用網路技術，讓自家機櫃也能與對手生產的AI晶片相容。（路透）
輝達（NVIDIA）將運用網路技術，讓自家機櫃也能與對手生產的AI晶片相容。（路透）

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達將運用網路技術，讓自家機櫃也能與對手生產的AI晶片相容，甚至能利用對手的晶片獲利，以因應競爭壓力加劇，並突破中國大陸市場的管制困境。

輝達在上周舉行的GTC年度開發者大會，發表一款新型的伺服器機櫃，能夠運作輝達自家或競爭對手所生產的晶片。美國科技媒體The Information引述知情人士透露，這款新機櫃包含能連結每個機櫃晶片的網路技術，並確保這些晶片能快速而可信地相互通訊。

這顯示輝達正開始因應主要客戶會混合使用各種晶片的新趨勢，並且在中國大陸市場開拓潛在的新立足點，讓中國大陸企業能在輝達的新型機櫃填滿國產晶片，以輝達的軟體運作，讓輝達得以不必因應美國或中國大陸的晶片銷售限制，便能賺進營收。

這款新機櫃名為MGX ETL，採用輝達2023年推出、已成為其資料中心產品標準的MGX機櫃設計。輝達也正以相同設計打造單一機櫃能容納多達256組晶片的Groq和Vera晶片機櫃。

ETL並非輝達首次嘗試把競爭對手的晶片納入其伺服器，卻是讓客戶最容易使用的其中一種機櫃。輝達去年來已單獨提供「NVLink Fusion」網路技術，允許企業將其晶片與輝達自有的高速連結技術NVLink相整合，但並非所有企業都願意接受NVLink。超微、Google、Meta及微軟等超過115家企業，已轉向支持NVLink的替代方案「UALink」，不須取得輝達的授權或批准便能打造。

不過，ETL機櫃不同，是採用輝達植基於乙太網路的Spectrum-X網路技術，雖然要完全發揮Spectrum-X的效能優勢仍需要輝達自家的交換器晶片和網路卡，但客戶使用ETL機櫃門檻低於NVLink。這可能是輝達著眼點：即使客戶日益轉向競爭對手的晶片，仍能以ETL機櫃位處AI基礎設施的核心。

知情人士透露，部分輝達員工已在向一些客戶推銷這款新機櫃，例如已向一些中國大陸企業展示，該機櫃能夠安裝中國大陸國產AI晶片與AMD等企業的晶片。

客戶 人工智慧 開發者大會

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