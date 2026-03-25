博通秀光通訊新品 眾達利多

博通積極與台積電（2330）在晶圓製造領域合作之餘，也在光通訊領域發力，昨（24）日宣布推出一系列光通訊解決方案，包含具備共同封裝光學（CPO）技術的102.4T乙太網路交換器、每通道400G的光學DSP及每通道200G的乙太網路重定時器（Retimer），新產品線將逐步放量出貨。

法人看好，博通光通訊新品齊發，其協力廠眾達-KY（4977）後續接單同步看旺。

據了解，眾達與博通合作開發的CPO相關產品已經進入量產階段，且應用在Tomahawk-5 Bailly架構上，並成功打入北美雲端服務大廠（CSP）的AI基礎設施當中，目前眾達正與博通展開新世代產品合作，在AI基礎建設持續博通發展帶動下，眾達後續業績表現可望重回成長軌道。

博通在AI基建上持續進攻GW規模的網通、光通訊市場，包含3.5D XPU、具備CPO技術的102.4T乙太網路交換器、400G光學DSP、200G乙太網路重定時器與主動式電纜（AEC）等。