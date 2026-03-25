蘋果2026年WWDC…幫折疊機暖身

市場目光焦點放在蘋果2026年全球開發者大會（WWDC 2026）主打AI之際，今年WWDC釋出的iOS27作業系統更被視為是為下半年問世的首款折疊iPhone暖身鋪路，成另一話題。

一般預料，首款折疊iPhone可能命名為iPhone Fold，手機折疊裝置約5.5吋螢幕，展開後可達7.8吋，採類似書本翻開的設計。為確保這款高價旗艦機具備流暢的使用體驗，iOS 27預期將導入多項全新針對折疊螢幕設計的UI介面，成為市場焦點。

業界揣測，iOS 27可能具備分割畫面多工 ，藉由參考iPad經驗，並且針對小尺寸螢幕最佳化，讓用戶在展開螢幕時能更直覺地進行跨App協作。

另外，iOS 27也有望支援無縫介面切換，讓螢幕在折疊與展開狀態切換時，能確保內容能毫秒級對應切換成不同顯示比例。同時，iOS 27也將提供外螢幕Widget生態，針對折疊後的外部螢幕提供更豐富的互動與預覽功能。

此外，針對近年來頻傳的資安挑戰，iOS 27預期也會投入大量篇幅在系統漏洞修補與核心性能的底層優化，確保在AI算力需求大增的同時，系統依然能維持穩定的反應速度。

業界看好，蘋果推出首款折疊機之後，挾品牌力與生態系二大優勢，有望後發先至，加速折疊機市場洗牌，成為蘋果、三星、華為三強鼎立局面，帶動折疊機市場商機，台積電（2330）、鴻海、大立光等供應鏈受惠大。