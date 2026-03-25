蘋果AI進化…2026年WWDC重頭戲 將帶旺台積電、鴻海等台鏈

蘋果2026年全球開發者大會（WWDC 2026）將於美西時間6月8日（台灣時間6月9日）起登場，外界預期，iOS 27、新世代Siri與折疊應用將是焦點。

這次蘋果打破常規，官方公告首度提及「AI新進展」，罕見先亮底牌，預期這次大會的「AI含金量」將大幅提升，可望帶動台積電（2330）、鴻海（2317）等台鏈跟著衝鋒。

蘋果正式發出邀請函，確認WWDC 2026將於美西時間6月8日至12日登場。一如往常，這場為期五天的盛會將採「線上為主、線下為輔」模式，首日蘋果執行長庫克的主題演講，將是全球關注的重頭戲。

外界預期，蘋果將於WWDC 2026發表包含iOS 27、iPadOS 27、macOS 27在內的全系列新版作業系統。今年最特別的看點，莫過於針對秋季「折疊iPhone」傳聞預做的軟體鋪路，以及更深化的Apple Intelligence服務。

科技媒體9to5Mac點出，這次WWDC 2026大會新聞稿，蘋果罕見打破以往保密常規，提前向外界預告本次大會將推出「AI新進展」。

通常情況下，蘋果在每年的WWDC活動中，都會升級iOS／iPadOS等系統版本，但在預熱環節，極少透露具體的升級細節。

不過，這次蘋果明確指出了AI這一核心方向。 官方新聞稿強調，今年WWDC聚焦蘋果各大平台的重磅更新，這不僅包含令人期待的全新軟體和開發者工具，更涵蓋了底層的AI技術突破。

外界預期，蘋果為大幅提升使用者體驗，全面升級的Siri將成為本次大會的重頭戲。儘管部分延期交付的Siri功能可能會提前隨iOS 26.5系統發布，但即將亮相的iOS 27作業系統，無疑將從系統底層帶來多項重大的AI改進。

業界普遍預計，相比去年WWDC上較為低調的AI展示，今年大會的「AI含金量」將大幅提升。蘋果預計將在此次大會上正式揭曉其與Google Gemini大模型合作的具體成果。

市場也普遍預期，iOS 27將正式導入先前多次延宕的「新一代Siri」。這款基於大語言模型重新打造的語音助理，將具備更強的脈絡理解能力與跨App執行指令的權限，徹底擺脫過去「人工智障」的負面標籤。

此外，Apple Intelligence服務也將進一步擴展，預計會加入更多即時影音分析、個人化健康洞察，及更精準的電池管理系統，進一步改善iPhone續航與效能表現。