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群創南科五廠63億賣矽品 一筆共創雙贏的交易

經濟日報／ 記者李孟珊籃珮禎 / 台北報導
群創光電。 聯合報系資料照
群創光電。 聯合報系資料照

群創（3481）南科五廠昨（24）日敲定買家，由全球半導體封測龍頭日月光投控旗下矽品以63.25億元買下。業界認為，此次交易對群創、日月光投控是雙贏，群創藉此活化資產、加速轉型效果，日月光投控則能在第一時間取得廠房擴產，爭取更多AI商機。

群創董座洪進揚先前已透露口風，南科五廠「有和潛在買家洽談中」。業界曾點名，日月光投控、美國記憶體大廠美光等都有興趣，昨天拍板由日月光投控旗下矽品買下。

根據群創公告，此次處分標的為位於台南市新市區新科段第58-0地號（環西路二段2號）廠房及其附屬廠務設備，建物面積約13.9萬平方公尺（約4.2萬坪），交易總金額63.25億元（未稅），每坪單價約15萬元。該案經董事會決議通過，並參考專業鑑價報告作為價格依據，由矽品取得後供營業使用。

群創指出，這次交易主要為優化資產配置、活化資金運用，並充實營運資金以支應未來發展，估處分利益約58億元，以目前實收資本額估算，貢獻每股純益約0.72元。

業界分析，群創此次處分南科五廠，體現其精實資產管理策略，透過取得優於專業估價的交易金額，加速將既有資產變現。群創近年積極推動轉型，不僅深耕利基型面板，更跨足面板級扇出型封裝（FOPLP）等高階技術，此次處分利益將有助於充實銀彈，支應後續技術研發與產業布局。

對買方日月光投控而言，則是採「短期擴產、長期卡位」策略，藉由取得群創既有廠房快速導入產線，縮短建廠時程，同時透過園區用地租賃預留未來產能擴充空間，因應AI與高效能運算（HPC）需求。

在產業趨勢上，隨輝達等AI晶片出貨暢旺，加上雲端服務供應商（CSP）積極投入自研ASIC，帶動先進封裝需求急速攀升，產能供不應求並外溢至封測廠。日月光投控身為全球最大封測廠，在承接主要客戶訂單的AI浪潮推升下，擴產需求明顯升溫，群創此次釋出廠房正好契合市場擴張時機。

矽品買下群創南科五廠之餘，昨天同步取得中科二林園區專15-1區用地土地使用權，租賃面積約8.04萬平方公尺，租期20年，土地使用權資產金額約3.44億元，合計投資金額逾66億元。矽品表示，此舉是為因應中長期營運需求，提前布局中南部產能據點，以應對AI帶動的先進封裝訂單成長。

法人認為，雙方此次交易各取所需，群創藉此提升資產效率、美化帳面獲利，日月光投控則強化先進封裝產能基礎。在AI需求持續擴大帶動下，封測產能布局成為關鍵，群創透過靈活的資產配置，有望在轉型過程中保有更佳的財務彈性。

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