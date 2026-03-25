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高通挺台灣 升格獨立市場

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

高通亞太區組織再調整，台灣地位同步升級。高通昨（24）日宣布，台灣將自原有區域架構中獨立，升格為亞太區下的單一市場，與日本、南韓、東南亞及紐澳區並列亞太四大區域。

在人事安排上，原由高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰主責的台灣業務，未來將改由高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon代理掌舵，象徵高通對台灣半導體、PC與伺服器供應鏈角色的重視再提升。

高通指出，O.H. Kwon自2007年加入高通韓國分公司，先後擔任韓國區業務主管、韓國區總裁，並於2021年升任高通資深副總裁暨亞太區總裁，長期負責亞太市場的業務推進與生態系經營。加入高通前，他也曾在斯普林特（Sprint）與LG電子負責終端與海外市場相關職務，具備行動通訊、OEM客戶經營與跨區市場拓展經驗。

劉思泰表示，經過此次組織調整，台灣將獨立為高通亞太區之下的單一市場，是重大的里程碑。他指出，台灣在AI生態系扮演重要角色，也是半導體、電腦與伺服器重鎮，獨立為單一市場後，高通將加深與台灣的連結。

行動通訊 市場 東南亞

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