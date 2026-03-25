聽新聞
0:00 / 0:00

台積何麗梅轉任宏碁獨董

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台積資深副總何麗梅。聯合報系資料照
台積資深副總何麗梅。聯合報系資料照

宏碁集團將於5月29日舉行股東會，全面改選董事會，而即將於4月退休的台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅，入列宏碁提名的新一屆董事名單中，何麗梅被提名為獨董，未來將轉戰宏碁董事會。

宏碁提名的新一屆董事名單中，董事部分包含董事長陳俊聖、創辦人家族施振榮及施宣輝父子，獨董則有何麗梅、理律法律事務所資深法務專員吳由理、前台大校長楊泮池及前經濟部長何美玥。

除了新增何麗梅接替徐清祥獨董席次外，宏碁其餘董事、獨董名單未有變動。宏碁目前董事會成員有三席董事、四席獨董，董事部份包含陳俊聖、施振榮、施宣輝；四席獨董為徐清祥、吳由理、楊泮池、何美玥。

施振榮日前才在個人粉專上發文提到：「台積電資深副總何麗梅舉辦退休公益慈善音樂會圓滿落幕，感謝Lora邀請灣聲樂團演出，帶來一場非常精彩的音樂饗宴！未來將步入人生另一個階段，在此也祝福Lora享受未來豐富的退休生活，並繼續為台灣創造更多美好的未來。」

施振榮為宏碁集團創辦人，2000～2021年間擔任台積電獨立董事，提供經營台灣企業的經驗，曾任台積電薪酬委員會主席，協助調整薪酬制度、接班傳承等重要議題，過往和歷任台積電會計長、財務長的何麗梅即有交流。

事實上，施振榮與何麗梅認識很早，早年宏碁成立德碁半導體，何麗梅就曾擔任該公司副總經理暨財務長，1999年底德碁因虧損及營運轉型，由台積電接手併購，何麗梅也正式加入台積電。

董事 施振榮 台積電

延伸閱讀

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

宏碁：將於台北自行車展發表多款智慧移動新品

DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理 放眼華語體育內容版圖

預算未審產業急了！台積電代表籲科技預算應增加 盼助產業一臂之力

相關新聞

AI晶片需求激增 博通示警台積產能不夠用

外電報導，台積電重量級客戶、美國晶片大廠博通昨（24）日表示，正面臨供應鏈限制，包括製造合作夥伴台積電的產能正逼近極限，今年在某種程度已掐住供應鏈，反映AI晶片需求激增，對科技產業帶來的連鎖效應。

蘋果AI進化…2026年WWDC重頭戲 將帶旺台積電、鴻海等台鏈

蘋果2026年全球開發者大會（WWDC 2026）將於美西時間6月8日（台灣時間6月9日）起登場，外界預期，iOS 27、新世代Siri與折疊應用將是焦點。

Switch 2產量下修本季減產33% 鴻準、偉詮電等出貨不太妙

知情人士透露，任天堂考量掌上型遊戲機Switch 2去年底購物旺季需求低於預期，已調降本季產量約33%，減產將持續至4月，拖累任天堂24日股價重挫4.8%。

輝達新機櫃支援對手晶片 尋求突破大陸市場管制困境

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達將運用網路技術，讓自家機櫃也能與對手生產的AI晶片相容，甚至能利用對手的晶片獲利，以因應競爭壓力加劇，並突破中國大陸市場的管制困境。

群創南科五廠63億賣矽品 一筆共創雙贏的交易

群創南科五廠昨（24）日敲定買家，由全球半導體封測龍頭日月光投控旗下矽品以63.25億元買下。業界認為，此次交易對群創、日月光投控是雙贏，群創藉此活化資產、加速轉型效果，日月光投控則能在第一時間取得廠房擴產，爭取更多AI商機。

美進口禁令燒向網通業 華碩、友訊、訊舟等戒備

美國聯邦通訊委員會（FCC）23日以國安為由，下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器，預料將對路由器市場造成巨大衝擊，台灣包含華碩、友訊、訊舟等品牌網通產品同步戒備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。