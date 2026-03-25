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美關稅通膨 Switch 2消費者縮手

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

任天堂傳大砍Switch 2產量，業界人士分析，Switch 2銷售未達任天堂預期，應是美國市場受到通膨影響，導致消費者購機意願縮手。

在此情況下，「應該不會只有任天堂一家廠商受衝擊」，預期包含Steam Deck以及其他Windows平台掌機銷售皆會受影響。

放眼當下全球掌機市場，除了定位特殊兼具家用遊戲主機與掌機模式的Switch系列之外，頭號玩家仍是Steam Deck，市占率過半，其餘是採用Windows平台的華碩（2357）、微星、聯想及中小型品牌的產品。

研調機構Omdia先前發布數據顯示，2025年全球PC掌機（不含Switch）銷量將達到230萬台，年比增長32%，未達千萬台規模，顯示目前掌機市場仍屬小眾市場。

有別於Switch系列玩家群體主要以輕度玩家、大眾為主，面向較廣，其他廠牌掌機客群以重度玩家為主，玩家群體不同，也讓大環境經濟下行時，銷量出現不同狀況，重度玩家更願意砸更多錢在3C產品上。

大環境上，去年美國在川普關稅戰下，導致出現明顯通膨，加上記憶體等零組件缺貨漲價，索尼PS及微軟Xbox系列在美國市場漲價，讓消費者換機意願大減，進而造成美國市場遊戲主機銷量下滑，而任天堂也無法倖免。

業界人士評估，雖然重度玩家更願意砸更多錢在3C產品上，但美國大環境經濟下滑，加上記憶體缺貨漲價趨勢持續下，進而造成掌機廠商可能漲價，最終勢必會影響到消費者購機意願，只是時間快慢的問題。

聯想 消費者

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