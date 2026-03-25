Switch 2產量下修本季減產33% 鴻準、偉詮電等出貨不太妙

知情人士透露，任天堂考量掌上型遊戲機Switch 2去年底購物旺季需求低於預期，已調降本季產量約33%，減產將持續至4月，拖累任天堂24日股價重挫4.8%。

法人指出，任天堂砍Switch 2產量，後續恐同步減少對供應鏈拉貨，不利鴻準（2354）、偉詮電、旺宏等協力廠出貨。其中，鴻準為Switch 2獨家組裝廠暨機殼供應商，旺宏獨家供應唯讀記憶體（ROM），偉詮電提供USB PD晶片。

市場將緊盯任天堂5月公布財報時，提供的最新年度銷售預估。彭博資訊報導，任天堂計劃本季生產400萬台Switch 2，比原先規劃的600萬台少了三分之一。但知情人士也說，即便任天堂這次減產，截至3月底的今年度Switch 2銷量，應仍能達成市場預期約2,000萬台。

Switch 2去年6月剛上市時，雖締造任天堂史上最強的遊戲機上市銷售紀錄，卻始終未能滿足任天堂管理階層的高期待。日本市場需求雖因較低價版本的機款而維持強勁，美國市場銷售卻都未出現類似的熱銷力道。

知情人士說，新款寶可夢遊戲《Pokémon Pokopia》大獲成功，並未促使管理層加速生產Switch 2，反而傾向觀望這款遊戲和其他遊戲的銷售，是否強到足以證明值得增產。

Switch 2也面臨成本壓力，包括記憶體晶片上漲。彭博2月報導，任天堂曾因半導體成本升高，考慮調漲Switch 2售價，但這非這次減產的原因。知情人士表示，減產的主因是消費者需求放緩。

任天堂內部正在分析需求轉弱的原因，包括上市初期供貨充足，可能提前消化原本應在稍晚出現的購買需求，該公司也仍對Switch 2的長期展望有信心，且中東戰事可能增添物流變數與支出，未來仍可能再度增產。任天堂預定5月8日公布上季財報，屆時可能發布4月起的新年度Switch 2銷售預估。

任天堂也可能因Switch 2銷售動能弱於預期，採取刺激需求的措施，例如推出其他硬體版本，因為遊戲主機上市的第二年銷售，攸關長期成功，若用戶規模持續擴大，可吸引開發者，並帶動更多玩家加入。

業界人士指出，記憶體缺貨又漲價，對Switch 2成本結構造成不小衝擊，若無法解決，短期內都會困擾任天堂毛利率表現。