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美政府無線路由器進口禁令 項莊舞劍 意在陸企

經濟日報／ 記者 黃晶琳

美國政府近年以「國安」、「資安」為名，從電信端、企業端到消費端防堵陸企設備，業界分析，美國聯邦通訊委員會（FCC）禁止進口新型號外國製消費型無線路由器，「項莊舞劍，其實意在沛公」，關鍵還是「去中化」，主要防堵目標就是大陸網通品牌巨頭TP-Link。

美中貿易大戰2018年開打，當時美國政府鎖定全球最大電信設備商、陸企華為開刀，禁售華為產品，並打造乾淨網路政策，從端到端排除大陸設備，不僅禁售，更讓大陸終端、電信設備廠商取得晶片等材料上相當不易。

2025年起，美國再度以國安疑慮為由，針對全球最大消費性網通品牌、大陸TP-Link公司展開調查，當時媒體報導，美國當局考慮禁止TP-Link設備，甚至傳出最快2025年禁售TP-Link產品。

這也代表美國持續擴大「去中化」戰線，從華為、中興的電信及大型企業設備，延伸到TP-Link主打的中小企業及家用端無線網路路由器等網通產品。

正值美國要向TP-Link開鍘的敏感時機，彭博20日引述知情人士報導，TP-Link創始人趙建軍正申請「川普金卡計劃」下的快速居留許可。TP-Link發出聲明證實，他與妻子正尋求獲得美國公民身份。

根據規定，成功申請者需向美國商務部提供100萬美元的「無附加條件贈款」，以換取「永久居留權」簽證。而趙建軍是首位被曝申請「川普金卡」的中國企業家。

美國公民 華為 中小企業

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