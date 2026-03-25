美進口禁令燒向網通業 華碩、友訊、訊舟等戒備

美國聯邦通訊委員會（FCC）23日以國安為由，下令禁止進口新型號的外國製消費型無線路由器，預料將對路由器市場造成巨大衝擊，台灣包含華碩（2357）、友訊、訊舟等品牌網通產品同步戒備。

業界分析，此次美方禁令包含持續去中化、消費型路由器納入規管、已進口銷售產品不受影響等三大重點。對於美方新措施，台灣網通品牌業者昨日普遍回應「研究中，後續影響待觀察」。

網通製造廠商則指出，近年轉型電信及企業用網通產品，網通產品占營收比重非常低，不受影響。

網通廠不諱言，多數網通品牌的製造夥伴生產地點都在亞洲，涵蓋中國大陸、台灣、東南亞等地，尤其此次美方禁令鎖定的消費型路由器售價僅數百美元、甚至低於100美元，利潤非常薄，很難在製造成本相對高的美國達成「美國製造」目標，如何解決製造及禁令問題，後續仍需觀察。

在白宮召集的行政部門跨部會小組認定外國生產的消費者無線路由器威脅國家安全後，FCC於23日發布公告，擴大所謂的「涵蓋清單」（Covered List）到所有在外國製造的新型號消費級路由器，指稱惡意行為人已利用外國製路由器的安全漏洞，從事攻擊美國家庭與中斷網路的行為。

「涵蓋清單」是美國認定對美國國安造成不可接受風險的通訊設備與服務清單，清單上的產品被禁止取得FCC認證、因此也被禁止輸入美國使用或販售。

不過，FCC這次禁令不影響FCC先前已給予授權的現有路由器裝置型號，並且豁免從國防部、國土安全部及FCC取得「有條件批准」的路由器，意味著消費級路由器生產商可向FCC申請豁免。

由於美國的路由器多在海外製造，FCC此舉將對路由器市場造成重大影響，尤其是大陸路由器製造巨擘TP-Link。TP-Link已因自身與中國大陸的連結、以及國安方面威脅，遭到美國調查。

保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）指出，FCC的公告雖未指名中國大陸，但政策方向相當明確，也提高了美國未來如何處理聯網設備的風險門檻。

其他路由器製造商包括美國Netgear、Alphabet旗下的Google Nest、亞馬遜Eero、思科、Linksys，以及台灣的華碩、D-Link友訊、訊舟科技EDIMAX等。

消息公布後，美國Netgear股價24日在美盤早盤飆漲逾13%，顯示投資人認為該公司可能獲得豁免，而若TP-Link產品被禁，競爭將減弱。