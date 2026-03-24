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美伊協議破局風險大！台指期夜盤衝高後回落 關鍵緊盯這件事

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台達電擬投資31.5億元 大陸東莞與郴州兩地蓋新廠

中央社／ 台北24日電
台達電。 圖／聯合報系資料照片
台達電。 圖／聯合報系資料照片

台達電今天公告，合計投下人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務發展所需。

台達電今天代子公司台達電子（東莞）公告，董事會決議通過興建廠房，暫估工程總價款約人民幣4.12億元，其他相關事宜待確定後另行公告。

台達電代另一子公司台達電子（郴州）公告，董事會決議興建郴州五廠，暫估工程總價款約人民幣2.65億元。兩家子公司投資案合計金額約人民幣6.77億元。

台達電董事長鄭平日前在法說中預告，由於AI需求動能強勁，台達電產能吃緊，將持續投資，並超前部署2年後的產能，今年資本支出會比去年的新台幣461億元更高。

台達電

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