快訊

美伊協議破局風險大！台指期夜盤衝高後回落 關鍵緊盯這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

晶瑞光電攜手正崴 跨足AI算力營運領域

中央社／ 台北24日電

鍍膜廠晶瑞光電今天宣布，積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科跨足AI算力營運領域，與正崴集團子公司友崴超級運算公司簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源營運與經銷權。

晶芯智科說明，調整營運方向以專業AI軟體開發設計為營運主軸。首要開發AI算力切片軟體，已於去年底完成，且順利在今年1月完成伺服器算力運作測試通過，並於農曆年後上線算力出租市場，以B2C（企業對消費者）型態在全球網路交易平台上測試銷售成功。

晶瑞光透過新聞稿表示，晶芯智科除可供自身使用高效能的AI運算資源外，更具備轉售予第3方的彈性，且相關算力轉售價差將全數認列為晶芯智科的重要營運收益來源，形成高毛利的商業模式。

晶瑞光指出，這次合作的算力中心目前已部署128台搭載輝達（NVIDIA）H100 GPU的高階伺服器，每台配置8顆圖形處理器（GPU），整體算力規模超過千顆頂級的AI運算核心，若以當前市場行情觀察，在標準化設備、完整運算環境下，一般全年滿載營運，推估整體算力產值可達新台幣破億元的規模。

晶瑞光表示，隨著生成式AI、AI伺服器及大型語言模型（LLM）應用快速普及，企業對高效能GPU算力需求持續攀升，尤其以NVIDIA H100為代表的先進晶片，更成為市場供不應求的關鍵資源。在供給有限的情況下，掌握算力調度與分配能力的業者，將具備更高議價優勢與營運彈性。

算力 NVIDIA

延伸閱讀

晶瑞光、正崴攜手打造高效算力平台 切入AI算力營運新藍海

友通：AI應用落地帶動接單動能　首季穩健開局

台智雲增資2.5億元　強化主權AI與海外布局

相關新聞

群創再度賣廠…63億元售南科廠房給矽品 估處分利益58億元

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

台達電擬投資31.5億元 大陸東莞與郴州兩地蓋新廠

台達電今天公告，合計投下人民幣6.77億元（約新台幣31.5億元），同時在中國東莞與湖南郴州兩地興建新廠，以因應未來業務...

日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

封測龍頭日月光投控（3711）24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元，布局涵蓋土地使用權、廠房與附屬設備、機器設備及廠務工程，顯示集團擴產腳步持續加快，也與先前法說會所提今年資本支出將明顯放大的方向相互呼應。

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。

鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。