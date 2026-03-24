晶瑞光電攜手正崴 跨足AI算力營運領域

鍍膜廠晶瑞光電今天宣布，積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科跨足AI算力營運領域，與正崴集團子公司友崴超級運算公司簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源營運與經銷權。

晶芯智科說明，調整營運方向以專業AI軟體開發設計為營運主軸。首要開發AI算力切片軟體，已於去年底完成，且順利在今年1月完成伺服器算力運作測試通過，並於農曆年後上線算力出租市場，以B2C（企業對消費者）型態在全球網路交易平台上測試銷售成功。

晶瑞光透過新聞稿表示，晶芯智科除可供自身使用高效能的AI運算資源外，更具備轉售予第3方的彈性，且相關算力轉售價差將全數認列為晶芯智科的重要營運收益來源，形成高毛利的商業模式。

晶瑞光指出，這次合作的算力中心目前已部署128台搭載輝達（NVIDIA）H100 GPU的高階伺服器，每台配置8顆圖形處理器（GPU），整體算力規模超過千顆頂級的AI運算核心，若以當前市場行情觀察，在標準化設備、完整運算環境下，一般全年滿載營運，推估整體算力產值可達新台幣破億元的規模。

晶瑞光表示，隨著生成式AI、AI伺服器及大型語言模型（LLM）應用快速普及，企業對高效能GPU算力需求持續攀升，尤其以NVIDIA H100為代表的先進晶片，更成為市場供不應求的關鍵資源。在供給有限的情況下，掌握算力調度與分配能力的業者，將具備更高議價優勢與營運彈性。