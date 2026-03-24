智慧顯示展4/8登場 富采攜手生態圈推感測自動化

LED廠富采光電今天宣布參加Touch Taiwan智慧顯示展，首度結合多家生態圈夥伴打造感測自動化專區，將光電方案結合機器人自動化應用。

富采光電說明，落實雙加值引擎策略，於展會中推出感測自動化專區，結合凌華科技、立普思Lips、艾沙技術、鼎元光電及主流電子等生態圈夥伴，將光電元件整合於機器人自動化場域，並首次推出從深紫外線（UVC）到延伸短波紅外線（eSWIR），全波段光源LED與光電二極體（PD），展示一條龍垂直整合的產品技術力。

富采說明，垂直整合光電半導體產業，將展示其在高附加價值領域的核心光電技術。此次特別推出「感測自動化」專區，攜手機器人自動化場域合作夥伴，展示從1D、2D到3D感測技術。

在2D機器視覺檢測方面，富采以砷化鎵系列（GaAs-based）材料製作的高效率短波紅外線（SWIR）模組，結合自動光學檢查掃描影像系統，提升工業檢測影像的清晰度，助力精密製造品質提升。

在3D視覺感測方面，富采將波長940nm紅外線VCSEL模組結合策略夥伴的自主移動機器人（AMR）、電子圍籬系統以及材積量測等多種解決方案。紅外線VCSEL除可在黑暗環境中進行補光，也可執行3D深度感測，搭配攝影機可應用於地圖建模、虛擬電子圍籬或工業應用材積量測。

此外，紅外線VCSEL在弱光條件下仍維持精準量測，並提供60至110度的多樣化角度方案，讓系統設計更具彈性。

Touch Taiwan智慧顯示展將於4月8日至10日在台北南港展覽館舉行。