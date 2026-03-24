快訊

獨／中油「最貪執行長」剪斷腳鐐潛逃、落網過程曝光

「好到難以置信」黃仁勳分析台積電成功3因素 曝婉拒擔任執行長原因

「豆腐媽媽」替身墜樓賣命酬勞曝光！未婚妻痛揭畫面泣訴：二度傷害

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧顯示展4/8登場 富采攜手生態圈推感測自動化

中央社／ 台北24日電

LED廠富采光電今天宣布參加Touch Taiwan智慧顯示展，首度結合多家生態圈夥伴打造感測自動化專區，將光電方案結合機器人自動化應用。

富采光電說明，落實雙加值引擎策略，於展會中推出感測自動化專區，結合凌華科技、立普思Lips、艾沙技術、鼎元光電及主流電子等生態圈夥伴，將光電元件整合於機器人自動化場域，並首次推出從深紫外線（UVC）到延伸短波紅外線（eSWIR），全波段光源LED與光電二極體（PD），展示一條龍垂直整合的產品技術力。

富采說明，垂直整合光電半導體產業，將展示其在高附加價值領域的核心光電技術。此次特別推出「感測自動化」專區，攜手機器人自動化場域合作夥伴，展示從1D、2D到3D感測技術。

在2D機器視覺檢測方面，富采以砷化鎵系列（GaAs-based）材料製作的高效率短波紅外線（SWIR）模組，結合自動光學檢查掃描影像系統，提升工業檢測影像的清晰度，助力精密製造品質提升。

在3D視覺感測方面，富采將波長940nm紅外線VCSEL模組結合策略夥伴的自主移動機器人（AMR）、電子圍籬系統以及材積量測等多種解決方案。紅外線VCSEL除可在黑暗環境中進行補光，也可執行3D深度感測，搭配攝影機可應用於地圖建模、虛擬電子圍籬或工業應用材積量測。

此外，紅外線VCSEL在弱光條件下仍維持精準量測，並提供60至110度的多樣化角度方案，讓系統設計更具彈性。

Touch Taiwan智慧顯示展將於4月8日至10日在台北南港展覽館舉行。

光電 機器人 電子圍籬

延伸閱讀

中光電智能機器人參加歐洲無人載具展 秀AI酬載產品

精呈高精度線切割機 實現綠色智造

相關新聞

群創再度賣廠…63億元售南科廠房給矽品 估處分利益58億元

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

封測龍頭日月光投控（3711）24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元，布局涵蓋土地使用權、廠房與附屬設備、機器設備及廠務工程，顯示集團擴產腳步持續加快，也與先前法說會所提今年資本支出將明顯放大的方向相互呼應。

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。

鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。