群創再度賣廠 63億元售予矽品 估處分利益58億元、貢獻 EPS 約0.72元
面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。
以群創目前實收資本額約798.92億元計算，此筆交易估計貢獻每股約0.72元，待交易完成並扣除相關費用後入帳，所得資金將用於挹注營運及未來發展動能。
根據公告，本次交易標的物為坐落於台南市新市區環西路二段2號之廠房及其相關附屬設施，建物面積總計139,168.11平方公尺，折合約42,098.35坪。群創表示，此次處分資產之目的主要為優化資產配置、活化資金運用，並進一步充實營運資金。
業界分析，群創近年推動「雙軌轉型」策略，盤點並整併舊世代產能，將閒置廠房轉作半導體供應鏈用途。群創3月上旬才以8.8億元將南科模組廠售予南茂（8150），此次再度將南科五廠售予矽品，顯示群創正透過處分非核心資產以加速資源重組，取得資金以支持其在先進封裝等新興領域的布局，並同步優化資產負債表。
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