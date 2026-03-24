快訊

突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地

大牌女星之女大崩壞！坂口杏里超商偷三明治被捕 曾轉戰AV界、閃婚閃離惹爭議

群創再度賣廠 63億元售予矽品 估處分利益58億元、貢獻 EPS 約0.72元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

以群創目前實收資本額約798.92億元計算，此筆交易估計貢獻每股約0.72元，待交易完成並扣除相關費用後入帳，所得資金將用於挹注營運及未來發展動能。

根據公告，本次交易標的物為坐落於台南市新市區環西路二段2號之廠房及其相關附屬設施，建物面積總計139,168.11平方公尺，折合約42,098.35坪。群創表示，此次處分資產之目的主要為優化資產配置、活化資金運用，並進一步充實營運資金。

業界分析，群創近年推動「雙軌轉型」策略，盤點並整併舊世代產能，將閒置廠房轉作半導體供應鏈用途。群創3月上旬才以8.8億元將南科模組廠售予南茂（8150），此次再度將南科五廠售予矽品，顯示群創正透過處分非核心資產以加速資源重組，取得資金以支持其在先進封裝等新興領域的布局，並同步優化資產負債表。

群創 資產配置

延伸閱讀

再賣轉投資公司持股 鴻海處分正達6,749張、已實現利益1.18億元

日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

台灣光罩先進製程及先進封裝光罩效益顯現 估今年業續雙位數增幅

立盈擬4月下旬上櫃、承銷價128元 受惠半導體先進製程服務占比逾8成

相關新聞

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

群創再度賣廠 63億元售予矽品 估處分利益58億元、貢獻 EPS 約0.72元

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。

鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

晶瑞光、正崴攜手打造高效算力平台 切入AI算力營運新藍海

晶瑞光積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科正式跨足AI算力營運領域。晶瑞光宣布晶芯智科與正崴集團子公司友崴超算簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源之營運與經銷權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。