恩智浦推出全新i.MX 93W 融合邊緣運算與安全無線連接

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）推出i.MX 93W應用處理器，進一步擴展恩智浦i.MX 93系列。i.MX 93W系統單晶片（SoC）專為加速實體AI（physical AI）部署而設計，是業界首款整合專用AI神經處理單元（neural processing unit；NPU）與安全三頻無線連接功能的應用處理器。其高度整合性使客戶能夠以單一封裝取代多達 60 個離散元件。透過預先認證的參考設計，可消除許多常見的整合挑戰，降低傳統射頻設計的複雜度、成本和風險。

恩智浦表示，結合恩智浦軟體和業界領先的eIQ AI工具支援，i.MX 93W還有助於實現更小型的產品設計，加速實體AI應用的上市進程。

實體AI需要多個協同AI代理（coordinated AI agent）在本地進行協作，以低延遲與高可靠性實時採取行動，例如，AI代理可以協調智慧建築的照明、暖通空調（HVAC）、門禁、人員偵測和智慧能源系統的運作，以安全且實時的方式最佳化舒適度、能源效率和安全地提升營運反應能力。

恩智浦全新i.MX 93W透過在單一封裝整合可擴展的邊緣運算、AI加速和安全無線連接能力，並結合恩智浦的軟體、eIQ AI工具和預先認證參考設計，可以輕鬆滿足此需求。這使得協同AI代理能夠在本地管理實體環境，例如在醫療場景中，一組醫療AI代理可協同運作，整合穿戴式裝置、智慧診斷設備、感測器和健康閘道器，提供實時醫療洞察並執行相應操作。高度整合的i.MX 93W SoC還允許客戶將實體AI快速擴展至醫療裝置、智慧建築控制器、工業閘道器、能源基礎設施監測以及智慧家庭中心等應用。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全連結邊緣事業部總經理Charles Dachs表示：「透過推出i.MX 93W，我們進一步擴展i.MX 9產品系列，協助客戶更快速地實現實體AI的規模化部署。這個全新平台簡化AI和安全無線連接功能的整合，降低設計複雜度，讓客戶能夠更快地在邊緣部署AI代理。」

恩智浦表示，i.MX 93W應用處理器在單一封裝整合專用AI NPU與安全三頻無線連接，可替代多達60個離散元件，大幅減少電路板面積、設計和供應鏈複雜度以及系統級成本。i.MX 93W搭載雙核心Arm® Cortex®A55應用處理器，並整合專用Arm Ethos NPU，最高可達1.8 eTOPs。整合的IW610三頻連接模組結合Wi-Fi 6、藍牙低功耗和802.15.4連接，支援Matter與Thread部署。透過高度整合的無線架構，開發者可避免傳統射頻設計所需的複雜調校流程與共存挑戰，減少產品開發延遲與認證障礙，進而有效縮短產品上市時間。