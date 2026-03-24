晶瑞光攜手正崴打造高效算力平台 拓展AI算力營運新藍海

晶瑞光電（6787）積極擴展高附加價值業務版圖，繼透過旗下子公司晶芯智科正式跨足AI算力營運領域後，晶瑞光宣布近期以旗下子公司晶芯智科與正崴集團子公司友崴超算簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源之營運與經銷權，開啟晶瑞光嶄新成長動能。

晶芯光電(股)於2026年3月19日經董事會決議通過，更名為晶芯智科公司及調整營運方向，以專業AI軟體開發設計公司為主要營運主軸。晶芯智科首要開發AI算力切片軟體，已於去年底完成，且順利在今年1月完成伺服器算力運作測試通過，並於農曆年後上線算力出租市場，以B to C型態在全球網路交易平台上測試銷售成功 ，且能順利到帳，未來晶芯智科將持續在此基礎上擴大算力規模，以增加穩定算力出租收入。

晶瑞光表示，晶芯智科除可供自身使用其高效能的AI運算資源外，更具備轉售予第三方之彈性，且相關算力轉售價差將全數認列為晶芯智科的重要營運收益來源，形成高毛利的商業模式。

晶瑞光指出，此次合作的算力中心目前已部署128台搭載NVIDIA H100 GPU高階伺服器，每台配置8顆GPU，整體算力規模超過千顆頂級的AI運算核心，若以當前市場行情觀察，在標準化設備、完整運算環境下，一般全年滿載營運，推估整體算力產值可達破億元新台幣的規模，可見龐大的市場商機有機會為晶瑞光帶來良好的業務發展空間。

晶瑞光強調，算力營運並非單純的算力轉售、非傳統通路銷售，而是高度技術密集的算力管理、軟體技術能力，需具備跨系統整合能力、即時資源調度技術，包括算力切片（Compute Slicing）、算力調度及算力中心管理等核心技術，一般企業甚至多數軟體公司難以切入。

在核心技術布局方面，晶芯智科已同步推動三大營運主軸。首先為「算力切片（Compute Slicing）軟體」開發，透過自主開發之系統，可將不同來源之伺服器資源進行整合與切分，並依市場需求動態配置算力，靈活調整銷售對象與應用場景，大幅提升資源使用效率與收益最大化能力。

其次，公司積極發展「AI智慧監控管理軟體」，針對算力中心運作進行即時監測與優化，透過AI模型分析設備效能與使用狀態，達到降低能耗、提升穩定性與延長設備壽命之目的，進一步強化整體營運效益。

第三大布局則為「AI智慧視覺系統平台」，晶芯智科已著手開發可應用於多元場景的視覺辨識與決策系統，並以無人載具為首要應用方向，現階段優先聚焦於無人機飛控軟體之設計與訓練，未來可延伸至智慧製造、安防監控與自動化運輸等領域，拓展AI應用版圖。

晶瑞光今年前二月營收3031萬元、年增124.07％，主要受惠於旗下兩大核心產品近紅外光窄帶濾光片產品、NBG之業務動能熱轉，良好的訂單能見度，推升公司交出連續11個月單月營收年增率正成長的成績。