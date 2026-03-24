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禾伸堂攻AI伺服器電源 AI用被動元件占比看倍增

中央社／ 台北24日電

被動元件廠禾伸堂董事長唐錦榮今天表示，禾伸堂已切入高階人工智慧AI伺服器電源供應鏈，今年業績成長可期，被動元件業績比重可升至5成，其中AI應用占比有機會倍增。

因應AI應用強勁需求，唐錦榮表示，禾伸堂預計今年底開始至2029年，將開啟另一項新台幣30億元投資計畫，規劃7月開始在日本擴產，也計劃明年在宜蘭利澤廠擴充積層陶瓷電容（MLCC）產能。

禾伸堂今天受邀參加券商舉辦法人說明會，展望未來營運，禾伸堂指出，受惠AI應用需求快速成長，營運動能持續提升，持續聚焦AI伺服器電源應用為核心發展主軸，禾伸堂高階積層陶瓷電容MLCC產品，已切入高階AI伺服器電源供應鏈。

禾伸堂說明，AI伺服器電源架構邁向800V HVDC高壓直流，客製化、低損耗、高壓、高容NP0 MLCC，以及高壓、高容X7S、高溫X8M MLCC等，成為必要核心元件，禾伸堂已布局相關技術與產品。

唐錦榮指出，今年和2027年AI產業成長非常關鍵，禾伸堂今年業績成長可期，明年成長將更大，「比想像好」，預期今年被動元件業績占比有機會上升至5成，其中AI應用比重將倍增，AI用MLCC在被動元件業績比重將明顯增加。

禾伸堂被動元件產品不僅切入AI伺服器電源元件，唐錦榮表示，禾伸堂被動元件產品在AI特殊應用晶片（ASIC）應用，也已認證完畢。

AI產業成長帶動MLCC在內的被動元件需求，唐錦榮表示，目前禾伸堂AI應用產品稼動率已超過100%，因應市場強勁需求，禾伸堂預計今年底開始至2029年，將開啟另一項30億元投資計畫。

法人問及是否規劃漲價，唐錦榮表示，禾伸堂沒有漲價議題，透過調整優化產品組合，提高獲利能力。

觀察市場業績比重，禾伸堂表示，2025年中國市場占比63%，台灣占比16%，美國2%，包括東協在內的其他市場占比19%。

從產品類別來看，2025年被動元件占禾伸堂整體業績比重約42%，主動元件占比23%，系統模組占比14%，其他21%，其中AI應用占被動元件營收比重約19%。

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