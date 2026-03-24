遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

2026-03-24 17:01