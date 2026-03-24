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遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響
工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。
融程電表示，公司於獲悉後立即啟動資安應變機制，封鎖異常存取來源，並加強帳戶之機密身分驗證（MFA）與權限稽核。經檢視雖有資料外流，但未有公司核心資通系統資料、資料或敏感資訊外洩，對公司產品及客戶隱私無影響。
融程電指出，經評估對公司營運無重大影響；公司未來將強化雲端平台之存取控管策略、定期執行帳號清理，並持續提升員工資安意識培訓。
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