快訊

突遇狀況？美軍B-52轟炸機發「緊急訊號」 降落英國基地

大牌女星之女大崩壞！坂口杏里超商偷三明治被捕 曾轉戰AV界、閃婚閃離惹爭議

聽新聞
0:00 / 0:00

鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

林之晨指出，鏈上金融是穩定幣的另一面，提供資金在全球流動的機制，使價值交換得以在鏈上發生。相較傳統金融體系需配合銀行營業時間與清、結算流程，穩定幣結合鏈上金融，可形成一個24小時運作、且較少依賴人為維運的體系，截至目前已運行十多年並未出現重大問題，正在重新定義人類價值交換的方式。

林之晨提到，穩定幣具備作為資產儲存工具的潛力，關鍵在於信任、區塊鏈確保交易紀錄可被檢視，以及在安全、監理與風險控管之間取得平衡。儘管目前相關配套尚未完全成熟，但由於效益高，已有不少企業開始使用。不過，在會計、內控與監理制度上的差異，仍對企業進一步採用造成困擾，若要真正普及，仍需完善周邊配套制度，才能讓鏈上金融真正成為人類社會作為交易仰賴的平台與媒介。

談及台灣角色，林之晨認為，台灣雖然不是先發投手，但有如中繼投手上場，仍有機會後來居上。台灣大哥大旗下的台灣大虛擬資產交易所（TWEX）已於今年1月正式開放法人戶申請，協助企業安全進行虛擬資產配置，讓企業可進行跨境穩定幣匯兌，可將資金匯回台灣兌換為法定貨幣，用於本地成本支付。未來也將持續與主管機關及業界合作，探索虛擬資產在金融與金融科技建設中的更多應用，推動台灣數位資產生態系發展。

最後，林之晨表示，期望透過交流思考，在數位經濟與虛擬資產時代下，資金邊界是否將逐漸消失，以及穩定幣與鏈上金融能否重新定義下一世代的金融基礎建設。

林之晨 人類社會 穩定幣

延伸閱讀

VASP公會更名並設三大委員會強化反詐與合規 籲專法設過渡期與配套

台灣數位資產論壇登場 聚焦穩定幣跨境應用與金融基礎設施發展

彭金隆：政院版虛擬資產服務法列優先 半年內訂保管指引

台灣穩定幣之路 解方篇／發展穩定幣 機會別毀在搖籃裡

相關新聞

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

群創再度賣廠 63億元售予矽品 估處分利益58億元、貢獻 EPS 約0.72元

面板大廠群創（3481）積極活化資產，24日公告將位於台南科學園區的南科五廠（FAB 5）以總金額63.25億元售予半導體封測大廠矽品精密，預計處分利益約58億元。

遭駭客攻擊 融程電：對公司營運無重大影響

工業電腦廠融程電（3416）24日公告，資安單位偵測到外部不明人士（駭客組織）透過非法手段存取本公司於第三方雲端平台之部分資料，並收到相關威脅訊息，對此，融程電指出，經評估對公司營運無重大影響。

鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

晶瑞光、正崴攜手打造高效算力平台 切入AI算力營運新藍海

晶瑞光積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科正式跨足AI算力營運領域。晶瑞光宣布晶芯智科與正崴集團子公司友崴超算簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源之營運與經銷權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。