鏈上金融崛起 林之晨：穩定幣重塑價值交換方式

台灣數位資產暨開放科技協會24日舉辦「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」論壇，協會常務理事、台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨致詞指出，近年虛擬資產業帶來的不只是各類型的「幣」，更重要的是「鏈」，相較於傳統金融體系，穩定幣24小時全天候運行的優勢正在重新定義人類價值交換的方式，「台灣雖非先發投手，但中繼上場也是手感火熱，希望後來居上」。

林之晨指出，鏈上金融是穩定幣的另一面，提供資金在全球流動的機制，使價值交換得以在鏈上發生。相較傳統金融體系需配合銀行營業時間與清、結算流程，穩定幣結合鏈上金融，可形成一個24小時運作、且較少依賴人為維運的體系，截至目前已運行十多年並未出現重大問題，正在重新定義人類價值交換的方式。

林之晨提到，穩定幣具備作為資產儲存工具的潛力，關鍵在於信任、區塊鏈確保交易紀錄可被檢視，以及在安全、監理與風險控管之間取得平衡。儘管目前相關配套尚未完全成熟，但由於效益高，已有不少企業開始使用。不過，在會計、內控與監理制度上的差異，仍對企業進一步採用造成困擾，若要真正普及，仍需完善周邊配套制度，才能讓鏈上金融真正成為人類社會作為交易仰賴的平台與媒介。

談及台灣角色，林之晨認為，台灣雖然不是先發投手，但有如中繼投手上場，仍有機會後來居上。台灣大哥大旗下的台灣大虛擬資產交易所（TWEX）已於今年1月正式開放法人戶申請，協助企業安全進行虛擬資產配置，讓企業可進行跨境穩定幣匯兌，可將資金匯回台灣兌換為法定貨幣，用於本地成本支付。未來也將持續與主管機關及業界合作，探索虛擬資產在金融與金融科技建設中的更多應用，推動台灣數位資產生態系發展。

最後，林之晨表示，期望透過交流思考，在數位經濟與虛擬資產時代下，資金邊界是否將逐漸消失，以及穩定幣與鏈上金融能否重新定義下一世代的金融基礎建設。