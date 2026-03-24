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美伊戰膠著 太空衛星 ETF 闖關行情飆

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

美伊戰爭膠著，停戰還是轟炸，天天有新變局，隨戰事忽緊忽緩，全球金融市場也見上衝下洗行情，太空衛星股價則受惠三大利多驅動上揚，包括國防政策、商業與國家政策，及通訊技術等，第一金太空衛星（00910）ETF受惠多檔成分股大漲拉抬，24日盤中大漲逾4%，收盤上漲3.76%，股價收在57.95元，是24日盤面漲幅最強的海外股票ETF。

根據Bloomberg資料顯示，近期第一金太空衛星ETF多檔成分股持續釋出訂單與營運業績正向消息，例如：火箭實驗室(Rocket Labs)及黑天科技(Blacksky Technology)都與美國國防部取得火箭及發射合約，為營收帶來實質貢獻，行星實驗室(Planet Labs)則掌握即時影像圖資利基，對於戰爭的即時地面監控帶來相當大的幫助，也成為各國爭相合作的高頻影像合作對象；此外，SpaceX的星鏈(Starlink)及亞馬遜的Kuiper計畫，則為歐洲得安技術(Intellian Tech)及台廠啟碁（6285）等通訊設備廠商，帶來地面接收站周邊設備訂單的放量成長。

太空產業題材受惠戰爭防衛與太空通訊需求，儘管美伊戰事膠著，第一金太空衛星ETF在3月份以來逆勢上漲4.7%，今年以來漲幅更高達32%，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，輝達（NVIDIA）GTC大會執行長黃仁勳宣布，AI運中心前進太空，輝達推出專門用於軌道數據運算中的晶片，進入太空AI的時代，加上衛星通訊、定位觀測等需求可望持續成長，太空AI將更進一步帶領衛星通訊產業鏈持續高速成長，並推升太空經濟持續擴展。

曾萬勝也樂觀，今年SpaceX即將IPO募資題材，預期將帶來市場資金競爭效應與太空衛星個股比價效應，第一金太空衛星ETF鎖定太空衛星產業純度最高的投資標的，是目前台灣投資人參與全球太空通訊、低軌衛星商機最簡便的投資工具。

曾萬勝提醒，太空衛星產業具備高波動、高成長特性，戰爭題材帶來衝刺行情，同時也伴隨籌碼震盪風險，今年太空產業進入到營運轉折年，從燒錢轉向獲利；加上產業龍頭掛牌帶來族群投資價值重估等；加上技術面推進，火箭實驗推動Neutron大型火箭發射試飛等，一旦成功可望驅動大型火箭訂單爆量等，太空衛星具備中長線成長機會，近期太空衛星股價受到美伊戰事干擾出現修正，可以把握中長線產業紅利爆發，分批布局良機。

即時影像 金融市場 美伊戰爭

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