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高通將台灣升格為單一獨立市場 與日本、南韓平行

中央社／ 台北24日電

行動通訊晶片廠高通（Qualcomm）進行組織調整，4月1日起台灣將升格成為亞太區下的單一獨立市場，與亞太區的日本南韓、東南亞、紐澳區平行，由高通技術公司資深副總裁暨高通亞太區總裁O.H. Kwon擔任台灣代理總裁，強化與台灣的連結。

高通今天舉行媒體交流會，副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰宣布組織調整的消息，他未來將專注於東南亞與紐澳區。

劉思泰表示，經過這次組織調整，台灣將獨立為高通亞太區之下的單一市場，是重大的里程碑。台灣在AI生態系扮演重要角色，也是半導體、電腦、伺服器重鎮，獨立為單一市場後，高通將加深與台灣的連結。

劉思泰說，AI正帶動無線通訊的龐大需求，高通致力推動從邊緣到雲端，讓智慧運算無所不在。隨著智慧眼鏡、智慧手錶、耳機與各類新型態個人AI裝置逐漸成形，高通的處理器效能與能效優勢將支撐這些設備需要的持續感知、自然語言互動與情境理解能力，並帶來龐大的長期市場機會。

劉思泰表示，在AI應用與運算需求快速成長之際，高通持續擔任全球無線技術創新的核心推動者，以6G作為AI為原生時代的基礎架構，並致力讓AI能力自然分布於邊緣與雲端之間。

劉思泰指出，6G將協助電信營運商從傳統通訊模式，轉型為以AI服務為中心的新型企業，因此與多家國際領導夥伴成立策略聯盟，目標2029年起推動6G逐步商用化，加速AI的全球普及。

南韓 行動通訊 日本

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