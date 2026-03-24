晶瑞光、正崴攜手打造高效算力平台 切入AI算力營運新藍海

晶瑞光積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科正式跨足AI算力營運領域。晶瑞光宣布晶芯智科與正崴集團子公司友崴超算簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源之營運與經銷權。

晶芯光電今年3月19日董事會決議通過，更名為「晶芯智科股份有限公司」及調整營運方向，以專業AI軟體開發設計公司為主要營運主軸。晶芯智科首要開發AI算力切片軟體，已在去年底完成，且順利在今年1月完成伺服器算力運作測試通過，農曆年後上線算力出租市場，以B to C型態在全球網路交易平台上測試銷售成功，且能順利到帳，未來晶芯智科將持續在此基礎上擴大算力規模，以增加穩定算力出租收入。

晶瑞光表示，晶芯智科除可供自身使用其高效能的AI運算資源外，更具備轉售予第三方之彈性，且相關算力轉售價差將全數認列為晶芯智科的重要營運收益來源，形成高毛利的商業模式。

晶瑞光指出，此次合作的算力中心目前已部署128台搭載NVIDIA H100 GPU之高階伺服器，每台配置8顆GPU，整體算力規模超過千顆頂級的AI運算核心，若以當前市場行情觀察，在標準化設備、完整運算環境下，一般全年滿載營運，推估整體算力產值可達破億元新台幣的規模，龐大的市場商機有機會為晶瑞光帶來良好的業務發展空間。

展望2026年，晶瑞光表示，對公司整體營運正向發展深具信心；今年前2月營收3,031萬元，年增124.07%，連續11個月單月營收年增率正成長。