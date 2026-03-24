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日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光投控24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元。（本報系資料庫）
日月光投控24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元。（本報系資料庫）

封測龍頭日月光投控（3711）24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元，布局涵蓋土地使用權、廠房與附屬設備、機器設備及廠務工程，顯示集團擴產腳步持續加快，也與先前法說會所提今年資本支出將明顯放大的方向相互呼應。

從公告內容來看，日月光旗下矽品精密工業此次最大筆投資，是取得位於台南市新市區的廠房及相關附屬設備，交易總金額63.25億元。其次是向均華精密工業（6640）取得供營業用機器設備，總金額約10.50億元；另向帆宣系統科技（6196）取得供營業用廠務工程，總金額約8.97億元。至於矽品精密工業董事會也決議，取得中科二林園區中的土地使用權資產，金額約3.44億元。若合計上述4案，整體投入規模約86.15億元。

市場也關注，日月光先前法說會已釋出今年資本支出將大增的訊號，主軸鎖定先進封裝、測試與相關產能建置，如今再公告總額逾86億元的4項投資案，進一步顯示公司正加快資源投入，為後續AI、高效能運算與高階封測需求提前備戰。

日月光 資本支出

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