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昇達科前進國際衛星展 搶攻新一波商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球衛星產業重要展會SATELLITE 2026於3月23日至26日在美國華盛頓舉行，昇達科（3491）再度前進參展，隨著低軌衛星（LEO）產業由概念期走向規模部署期，昇達科連續數年參與國際衛星展，將進一步強化與國際客戶、系統商及合作夥伴之間的鏈結，搶攻新一波衛星商機。

SATELLITE 2026為國際衛星營運商、設備商、零組件廠商與政府／國防應用單位交流的重要平台，亦被視為觀察年度衛星產業趨勢與商機變化的重要指標。

觀察近期全球低軌衛星市場趨勢，持續朝多星系、多頻段與多元應用方向發展，在低軌衛星加速布建之下，供應鏈競爭正進一步升級，最終勝出的關鍵將在於量產效率、供應彈性以及滿足高規格需求的能力。

昇達科今年再度參展，不僅被視為延續全球市場布局的重要動作，也凸顯公司正站在這波LEO產業升級與擴張浪潮中的有利位置，後續營運表現與接單動能，將持續受到市場關注。

法人分析，昇達科長期深耕高頻波導、毫米波通訊與低損耗結構設計，產品應用涵蓋衛星酬載、地面站及終端相關領域，就連衛星間的光通訊連結（Optical Inter-Satellite Link, OISL）元件也已經量產出貨，衛星通訊的多元需求，昇達科所具備開發、製造、自動化與海內外產能配置能力已獲得國際領導企業所仰賴。

法人認為，昇達科是當前LEO市場需求成長的最大受惠者，並不僅限於衛星營運商與發射服務業者，真正能在產業擴張中直接承接訂單放大的，往往是已切入高頻關鍵零組件供應鏈、且具備量產與品質驗證能力的廠商；昇達科在本波LEO擴張循環中，屬於最能直接承接需求放大的台灣關鍵供應商之一。

全球低軌衛星產業今年持續升溫，從大型星系部署、衛星直連手機應用，到歐洲新一輪衛星通訊基礎建設規劃，顯示LEO市場已由早期驗證階段，進一步邁入多星系、多頻段、多應用同步擴張的新周期。

近期包括多家國際業者持續推進LEO衛星發射與部署節奏，歐洲電信業者也加快直連手機衛星服務布局，凸顯全球衛星通訊市場正朝更高頻寬、更多場景應用的方向快速發展。

業界觀察，當低軌衛星由單純寬頻覆蓋逐步延伸至行動通訊、政府應用、偏遠地區連網及新型資料傳輸架構後，衛星製造與發射頻率持續提高，整體供應鏈也加速朝「低成本、快速迭代、大量部署」模式演進。

在此趨勢下，法人認為，昇達科波導元件、毫米波天線與毫米波收發模組等相關零組件的重要性同步升高，具備這類高頻設計、精密元件製造與航太品質能力的供應商，被視為本波LEO擴張循環中的關鍵受惠者。

另外，AI產業對太空運算與軌道資料處理的關注度也正在升高。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今年GTC大會中提到太空運算與軌道資料中心的發展方向，NVIDIA亦同步發布太空運算平台與相關模組，顯示未來衛星系統除傳統通訊功能外，也可能朝更高階的資料傳輸與運算應用延伸。

市場認為，若相關應用逐步落地，將進一步推升高頻寬、低延遲通訊架構的重要性，並有助擴大衛星通訊產業鏈的中長期商機。

基礎建設 衛星通訊 低軌衛星

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