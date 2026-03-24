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東方風能開展台澎金馬四號海纜建置 估第3季完工

中央社／ 台北24日電

東方風能宣布，承攬的「中華電信台澎金馬四號海纜建置標案」預計於4月啟動，並以今年第3季完成建置為目標，這也是本土團隊首度以統包模式執行大型通訊海纜工程，顯示本地產業於高階海纜工程領域的技術與執行能力。

東方風能今天宣布，承攬的「中華電信台澎金馬四號海纜建置標案」已推進至關鍵里程碑階段，海纜及施工船均於今天如期抵達台灣，工程即將展開。

東方風能表示，在全球地緣政治及供應鏈不確定性升高下，東方風能確保關鍵設備運輸與船舶進場順利，整體時程維持原訂規劃，預計於4月啟動，並以今年第3季完成建置為目標。

東方風能說明，中華電信重點光纖海纜項目，屬國家戰略性的關鍵基礎建設，首次由本土團隊以統包模式執行大型通訊海纜工程，對提升本島與離島通訊品質與穩定性至關重要，隨著數位經濟持續發展，海底電纜已成全球資料傳輸的核心基礎設施，本案的推進不僅強化台灣通訊網路的韌性與自主性，進一步體現本地產業於高階海纜工程領域的技術與執行能力。

展望未來，東方風能表示，隨著AI、雲端、5G及串流應用需求持續增長，全球海底電纜市場加速擴張，並由國際科技巨頭推動高容量、低延遲網路建設。東方風能憑既有布纜技術基礎與完整船隊布局，已切入通訊海纜領域；隨著本案穩步推進，東方風能將進一步強化於海底基礎建設領域的競爭優勢，積極掌握區域及國際市場的長期成長機會。

地緣政治 海底電纜 基礎建設

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