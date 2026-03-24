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新AIDC不夠賣！ 是方斥資30億元打造第四座AIDC前進中科

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方電訊董事長邵泓嘉（右）與總經理劉耀元（左）率領經營團隊，將在中科園區打造第四座AIDC。是方／提供
是方電訊董事長邵泓嘉（右）與總經理劉耀元（左）率領經營團隊，將在中科園區打造第四座AIDC。是方／提供

AI帶起全球新趨勢，AIDC（AI資料中心）也成為搶手貨，台灣IDC領導品牌是方電訊（6561）去年才剛啟用的聯雲AI智能資料中心（LY2）已經不夠賣，進入「惜售」狀態，預估2028年將達到滿載，是方董事會決議投資30億元，中部科學園區興建第四座AI資料中心，更看好未來五年藍海戰場鎖定中科園區。

是方表示，因應全球AI算力與代理服務需求爆發，以及聯雲智能資料中心進駐率預計在2028年達到滿載水準，董事會正式通過投資超過30億元，於中部科學園區興建第四座AI資料中心，除了響應政府投資中南部的重點發展策略，創造在地就業機會之外，也要全面搶攻中南部AI算力、應用及代理服務商機。

是方董事長邵泓嘉表示，是方自掛牌上櫃後已連續八年創造營收與獲利新紀錄，聯雲AI智能資料中心（LY2）進駐率持續提升，帶動未來整體業績不斷創高。

邵泓嘉表示，有鑑於LY2進駐率即將在明後年達到滿載水準，因此是方營運團隊在去年即著手籌備未來五年的投資計劃，並於向董事會提出報告並通過此項重大投資案，以擴大並接續是方未來的成長動能。

過去是方資料中心都集中在北部的內湖科技園區，邵泓嘉指出，是方未來五年的藍海戰場選定中部科學園區作為新據點，除考量新竹以北電力供應吃緊的狀況之外，另一方面也是精確鎖定中南部「產業與生活並進」的科技新城模式，以及龐大AI產業鏈所帶來的群聚效應！

據統計，中科2025年營業額達1.13兆元的規模，年增9.29%；南科產值更於同年突破2.97兆元，年增34.26%。隨着AI算力及相關應用服務需求強勁，中南部已成為AI供應鏈重鎮。是方電訊新AIDC將協助國際客戶進駐中南部，並提供當地客戶部署AI應用與異地備援，並經由是方建置的「三環光纖網路」，無縫接軌國際海纜、網際網路、數據與雲端資源。

第四座AIDC將參照聯雲智能資料中心（LY2）的三高標準規格，即具備「高電力、高承載、高散熱」優勢。投資規模初估超過30億元，預計2026年啟動，2028年正式投入商轉；技術架構採用支援水冷與氣冷混合設計，滿足AI高密度伺服器散熱需求；電力空間則採單一機櫃可支援10KW至150KW以上電力，並符合綠建築與智慧建築設計標準。

是方表示，目前已與多家國際雲端服務業者、大型製造業及金融業者簽訂租用意向書。藉由第四座中科資料中心的建立，客戶將能享受從電信、網路到AI算力一站式「是方AIDC生態系」的全方位、零距離服務。

未來，是方電訊將持續引領台灣資料中心產業升級，不僅滿足企業對AI算力與應用服務的渴望，更要協助台灣穩坐全球「AI智慧島」的核心地位。

中科 科學園區 智慧建築

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