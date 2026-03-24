快訊

台鐵副站長翹班開車闖平交道「退休金沒了」 初估還要被求償900萬

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電創辦人張忠謀近況佳 張淑芬透露輝達黃仁勳做暖心事

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬24日在公益記者會上分享志工服務的成果，除了在台灣也擴大了全球足跡至檳城、熊本等地，在2025年度聚集23,053名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6,065小時的志工總時數。記者余承翰／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬24日在公益記者會上分享志工服務的成果，除了在台灣也擴大了全球足跡至檳城、熊本等地，在2025年度聚集23,053名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6,065小時的志工總時數。記者余承翰／攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀近況備受關注，台積電創辦人張忠謀夫人暨慈善基金會董事長張淑芬24日在公益記者會上分享志工服務的成果，受訪時張淑芬也透露，台積電創辦人張忠謀近期身體恢復，狀況比較好，心情蠻開心，她也透露輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國，就為了探視張忠謀。

外界關注，台積電去年運動會，張忠謀因身體不適缺席，張淑芬回應，張忠謀當時腳不舒服，走路不方便，最近腳有比較好。張忠謀心情蠻開心的，「至少我們都很健康」。

張淑芬也透露，輝達執行長黃仁勳先前為了探視張忠謀，有一次單日搭乘飛機往返台灣和美國。

外界詢問，黃仁勳先前預告，今年6月將來台參加電腦展，媒體問是否會與黃仁勳見面、一起吃飯，張淑芬說，他如果在台灣，應該會約，不用計畫，吃飯很簡單，「他每次來台灣都一定會到我家」，還透露黃仁勳喜歡她煮的麻婆豆腐，味道重的。

輝達 美國 台積電 張淑芬 張忠謀 黃仁勳

延伸閱讀

自曝張忠謀曾找他當執行長 黃仁勳揭台積電「1重要無形技術」

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

台積電逾2.3萬志工足跡擴大全球 張淑芬現身分享成果

技術助攻 魏哲家：台積讓AI加速發展

相關新聞

張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

美伊戰膠著 太空衛星 ETF 闖關行情飆

美伊戰爭膠著，停戰還是轟炸，天天有新變局，隨戰事忽緊忽緩，全球金融市場也見上衝下洗行情，太空衛星股價則受惠三大利多驅動上揚，包括國防政策、商業與國家政策，及通訊技術等，第一金太空衛星（00910）ETF受惠多檔成分股大漲拉抬，24日盤中大漲逾4%，收盤上漲3.76%，股價收在57.95元，是24日盤面漲幅最強的海外股票ETF。

晶瑞光、正崴攜手打造高效算力平台 切入AI算力營運新藍海

晶瑞光積極擴展高附加價值業務版圖，透過旗下子公司晶芯智科正式跨足AI算力營運領域。晶瑞光宣布晶芯智科與正崴集團子公司友崴超算簽訂算力經銷合作合約，取得友崴算力中心算力資源之營運與經銷權。

日月光投控公告4項投資案 合計砸約86.15億元擴產

封測龍頭日月光投控（3711）24日公告4項重大投資與資產取得案，合計投入金額約86.15億元，布局涵蓋土地使用權、廠房與附屬設備、機器設備及廠務工程，顯示集團擴產腳步持續加快，也與先前法說會所提今年資本支出將明顯放大的方向相互呼應。

昇達科前進國際衛星展 搶攻新一波商機

全球衛星產業重要展會SATELLITE 2026於3月23日至26日在美國華盛頓舉行，昇達科（3491）再度前進參展，隨著低軌衛星（LEO）產業由概念期走向規模部署期，昇達科連續數年參與國際衛星展，將進一步強化與國際客戶、系統商及合作夥伴之間的鏈結，搶攻新一波衛星商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。