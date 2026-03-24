台積電創辦人張忠謀近況佳 張淑芬透露輝達黃仁勳做暖心事

台積電（2330）創辦人張忠謀近況備受關注，台積電創辦人張忠謀夫人暨慈善基金會董事長張淑芬24日在公益記者會上分享志工服務的成果，受訪時張淑芬也透露，台積電創辦人張忠謀近期身體恢復，狀況比較好，心情蠻開心，她也透露輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國，就為了探視張忠謀。

外界關注，台積電去年運動會，張忠謀因身體不適缺席，張淑芬回應，張忠謀當時腳不舒服，走路不方便，最近腳有比較好。張忠謀心情蠻開心的，「至少我們都很健康」。

張淑芬也透露，輝達執行長黃仁勳先前為了探視張忠謀，有一次單日搭乘飛機往返台灣和美國。

外界詢問，黃仁勳先前預告，今年6月將來台參加電腦展，媒體問是否會與黃仁勳見面、一起吃飯，張淑芬說，他如果在台灣，應該會約，不用計畫，吃飯很簡單，「他每次來台灣都一定會到我家」，還透露黃仁勳喜歡她煮的麻婆豆腐，味道重的。