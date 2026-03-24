張淑芬爆料黃仁勳最愛吃她做的麻婆豆腐 且要口味重

已有一段時間因台積電創辦人張忠謀行動不便而未公開露臉的台積電慈善基金會董事長張淑芬，今日主持公益記者會後受訪，暢談與AI霸主黃仁勳先前搭專機來台並當日離美、而且緊接著來台參加台積電運動會，這段期間張淑芬證實只要黃仁勳來台，都會拜會到她家做客，當然也是拜會張忠謀。張淑芬甚至爆料，黃仁勳最愛她做的麻婆豆腐，而且指定要辣的、味道重的。

張淑芬今年1月帶領台積電慈善基金會志工，並在當地供應鏈如帆宣、日月光、科林研發和英特格等，與檳城議會展開公益深度交流，張淑芬對這項行程相當開心且滿意，因而可以把台積電慈善基金會累積的實踐經驗，擴散到海外，正好他們也需要，透過經驗分享，共創社會福祉。

張淑芬表示張忠謀知道她去檳城做公益，兩人並沒有刻意討論此事。張淑芬並強調最近張忠謀心情不錯。至於為何開心？張淑芬妙回：「我們都很健康啊！ 」

張淑芬解釋去年她和張忠謀沒有出席台積電運動會，主要是張忠謀行動不方便，但黃仁勳專心來看他，他很開心。她盛讚黃仁勳說：「Jensen （黃仁勳英文名字）很好，他有一次特別為了看 Morris（張忠謀英文名字），一天的飛機來回，他人很好。」

最近張忠謀因為勤復健，腳已比較復原。

張淑芬並爆料黃仁勳沒有家在台灣。每次到台灣，就是到她們家，而且要是他在台灣的話，她也會約他到家做客。雙方深厚交情由此可見。

當媒體追問黃仁勳到她家做客，最愛那道菜。張淑芬爆料說：「麻婆豆腐，要辣的，味道重的。」張淑芬也表示，張忠謀也喜歡麻婆豆腐，不過味道是偏正常，不會是黃仁勳所愛的又辣又重味。

張淑芬並道出在家做菜的控制權是在他手上。鹽巴要加多少，她決定。

對於台積電現任資深副總何麗梅計畫下個月退休，張淑芬給予最深的祝福，並祝賀她可以做自己快樂的事。