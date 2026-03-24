遠傳迎向2026起飛年 總座井琪：強打「放大綜效、服務、AI」三策略

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，以「2026起飛年」為全年發展定調，並聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略，驅動新一波成長曲線，讓科技更貼近生活與企業營運場景，強打個人數位服務及企業服務力強化。

遠傳2025年再繳出亮眼成績單，總營收、獲利等主要財務指標齊創歷史新高。同時，遠傳再度蟬聯入選權威永續指標－標普《2026永續年鑑》，評分位居全球電信業第一，展現世界級永續企業格局。

井琪表示，2023年底遠亞合併後，遠傳訂下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」的策略目標，新遠傳的網路、系統、組織、服務均順利整合，並提前展現出綜效成果，包含2025年的總營收、EBITDA、每股盈餘等皆創下歷史新高，稅後淨利更刷新20年新高，這都要感謝董事長徐旭東和遠傳董事會的支持，以及遠傳及子公司同仁們的使命必達完成階段性的策略目標。

除2025年營收、每股純益創下歷史新高，井琪表示，5G滲透率來到47.5%，平均帳單金額（ARPU）719元，雙雙創下業界第一，2026年5G滲透率肯定黃金交叉，遠傳一定是三雄第一個達到5G滲透率破五成，而平均帳單金額也將持續成長。

井琪表示，遠傳積極建立一個數位生活圈，遠傳心生活App下載量突破800萬，月活躍用戶200多萬，拓展數位生活服務；帳單代收交易量創新高，手機保險市占率第一，旅平險成長2.66倍；friDay影音本土付費第1名，付費用戶年增18%，同時成立兩個文化內容相關基金，規模約16億元。

井琪認為，帳單代收也是一個很好的數位服務，基礎打好了，會自己滾動成長，行動服務營收占45%，數位服務占5%，未來還有很大具潛力的成長空間。

目前智慧資通訊貢獻營收近二成，井琪表示，智慧城市、智慧醫療、數位轉型及以電信為基礎SI的四條龍，去年貢獻年增28%，系統整合專案年增64%，AI帶動數位轉型升溫，合約金額年增94%，遠傳智靈得到市場迴響，綠色智慧城市解決方案年增48%。

井琪宣布，今年定調為「2026起飛年」，遠傳全方位布局成長動能，除行動用戶持續成長，AI也花了非常多功夫，除內部導入，對外推動，同時尋找新策略合作夥伴，打造生活化科技服務，以新遠傳、脫胎換骨，要努力「把做對的事再放大」，全方位布局創新和成長的動能，啟動起飛的引擎。

過去兩年遠傳積極網路整併、效益展現，拓基處並穩步向前，2025年則全面發展智能AI，如虎添翼，打造新經濟持續發酵。未來遠傳驅動起飛年的三大策略，放大遠傳集團綜效，放大服務版圖，放大AI效益。

遠傳指出，將持續整合集團資源與能力，全面提升服務競爭力。包含透過全虹、德誼、遠傳friDay購物，推動線上線下通路整合，同步擴大商品類別與服務深度。同時，也會透過串聯服務擴大豐富生活圈；遠傳亦將攜手遠傳集團子公司，整合涵蓋5G、IoT、雲端、資安、能源與ICT等領域的關鍵能量，共同開發解決方案，為營運注入新成長動能，打造橫跨企業與生活場景的全方位服務生態系。

放大服務版圖部分，遠傳指出，憑藉「遠傳心生活」App突破800萬用戶優勢，遠傳將擴大數位平台商轉，釋放平台價值，持續開發並推出全新創新服務，尤其是消費者高頻率使用、日常數位生活服務，進一步拓展服務版圖。另外，也將深化帳單代收、保險代理，與各項生活服務的應用範圍，擴大商機，力爭成為數位服務領先者；企業端部分，遠傳將擴增自有資通訊解決方案，增加服務客戶深度，創造長期成長動能，成為企業數位轉型最佳夥伴，更透過遠傳ICT、智慧城市、智慧醫療等優異解決方案，深入到社會每個角落。

放大AI效益策略，遠傳強調，AI不僅是技術導入，更是串連效率、體驗與商業價值的核心引擎。在對內方面，將AI深度導入流程與協作機制，建立一致、可複製的AI治理架構，重塑工作方式，讓AI成為每一位員工的重要戰力；對外布局，遠傳將加速AI應用商品化與商轉，讓企業與消費者都能實際導入、真正使用，創造可落地、可擴大的商業效益，尤其AI現已成為遠傳各項智慧城市與企業解決方案的基礎，未來將持續拓展更多元應用場景。