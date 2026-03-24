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光寶科啟動籌資計畫 2億股額度內辦理私募或發GDR
光寶科今天公告啟動籌資計畫，董事會通過在不超過2億股額度內，將辦理私募普通股或發行海外存託憑證（GDR）。
如果以光寶科今天收盤股價153元換算，這次募資規模約新台幣306億元；如對照光寶科目前股本231.67億元，這次募集規模占原股本比重約8.6%。
光寶科表示，這次募資會視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具辦理，包括私募普通股，或辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，2選項擇一或搭配進行。
光寶科先前在法人說明會中表示，2025年因應客戶需求，已在台灣、北美及越南廠，針對BBU（電池備援電力模組）與高階電源等產品，擴充產能達1倍，全年資本支出約新台幣70億元。
由於AI需求持續快速成長，光寶科2026年繼續擴大資本支出與核心事業產能，聚焦台灣與越南等關鍵營運基地，估計今年資本支出將進一步達到110億元，擴增項目鎖定高階電源、BBU等產品。
光寶科總經理邱森彬日前表示，前幾年因美中貿易戰等因素，客戶要求「去中化」，導致部分生產基地從中國往其他地區遷徒，過程中，碰到AI需求突然大爆發，光寶科因廠房空間不足，產能擴充跟不上客戶需求，今年預計投入高達110億元的資本支出，很多錢會花在蓋廠房，希望把未來幾年的空間需求先準備好。
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