光寶科啟動籌資計畫 2億股額度內辦理私募或發GDR

台積電董事長張淑芬今以一襲淺藍套裝主持台積電慈電基金會公益記者會，神彩奕奕說明台積電慈善基金會過去一年及今年初做了相當不一樣的事：複製健康長壽模式，輸出台積電熊本廠；協同供應鏈率隊與當地議，將技職培育與健康長壽的實踐經驗與檳城分享。張淑芬被媒體問及為何要做些事 ？她說：「我就想把這一群擁有專業的力量的台積電志工的經驗，在不同國家持續擴散，形成更大的正向影響。」

2026-03-24 16:25