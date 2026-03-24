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NCC委員不足居然影響股利政策 愛爾達改成全部配現金股利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員不足影響相關管制產業甚大，甚至影響上市櫃公司股利政策，愛爾達科技（8487）原盈餘分配打算配發股票股利及現金股利並行，卻因為增資案無法審議，恐卡住盈餘分配案，愛爾達決定全布改成配發現金股利。

愛爾達23日董事會通過修正股利發放金額，原本原規劃配發每股現金股利3.5元及股票股利1.306元，改為全數配發現金股利4.806元。

愛爾達表示，因應主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）目前委員人數不足，致相關轉增資案暫無法進行審議。

愛爾達強調，考量目前整體監理環境及審查程序時程具有不確定性，為確保股東權益及股利政策之穩定性，董事會經審慎評估後，決議取消股票股利發放，改以現金股利方式一次性配發，調整後現金股利總額為4.806元，推估現金殖利率高達6.08%。對比2025年的6.35%，連續兩年愛爾達皆有6%以上的現金殖利率。

愛爾達強調，此次調整係基於外部制度因素所進行之應變措施，並不影響公司整體營運表現與財務體質。

NCC 股利 現金股利

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