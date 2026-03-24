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台積電攜手志聖等5家供應商打造公益鏈 聚焦減塑減廢

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬。記者尹慧中／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬。記者尹慧中／攝影

台積（2330）志工足跡延伸，擴散影響力，台積電慈善基金會董事長張淑芬24日分享，台積電慈善基金會與台積電資財管理組織，攜手志聖等五家供應商，共同於基隆海洋科技博物館舉辦「青銀攜手減廢，綠色行動加倍」公益志工活動，結合環保保育與跨世代交流，展現在ESG上的深耕實踐，也傳遞公益信念。

該活動聚焦於「減塑、減廢」，透過再生設計、跨世代互動及創意手作，將半導體生產過程中產生的一部分廢棄材料再利用，化身為能奏出音符的環保樂器。這些環保樂器由來自基隆東信國小一年級學生與家中長輩共同演奏，展現社會世代共好的未來樂章。董事長張淑芬表示：「科技的最終目的應該是回應人心最深處的需求。」此次活動回應她一貫的公益理念，以實際行動縮短世代距離，串聯在地與產業，共同打造有感的改變。

台積電資材管理組織也號召優質供應商一同參與。副處長陳光煥表示，真正的永續來自全體合作夥伴的共同承諾，我們不只是在生產端管理品質，更要在環境與社會影響上展現價值。本次活動有來自志聖工業、天能綠電、三福化工、昇陽半導體、長春石化等五家供應商夥伴的志工加入，顯示永續精神已成為整個供應鏈文化的一部分。

活動當日，近100位參與者在志工引導下，以家庭常見的廢棄物為材料，進行創意再製與簡易組裝，手工打造出獨一無二的環保樂器。孩子們用這些自製樂器即興演奏，現場笑聲與節奏聲交織成最具溫度的樂章，促進代間交流，讓參與者親身體會環保創新的力量。

環保 台積 董事長

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