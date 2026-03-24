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張淑芬：張忠謀腳好多了 黃仁勳曾一天來回台美探視

中央社／ 台北24日電
張淑芬表示張忠謀（左）的腳有比較好了，還透露輝達執行長黃仁勳（右）曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國探視張忠謀。 美聯社
張淑芬表示張忠謀（左）的腳有比較好了，還透露輝達執行長黃仁勳（右）曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國探視張忠謀。 美聯社

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天出席基金會公益記者會時說，台積電創辦人張忠謀的腳有比較好了，他們兩人都很健康，還透露輝達執行長黃仁勳曾一天內搭乘飛機往返台灣和美國探視張忠謀。

台積電慈善基金會今天舉辦公益記者會，張淑芬現身分享基金會去年做公益的成果，她受訪說，基金會成果不用與張忠謀分享，「他知道我出去，回來就回來了」。

台積電去年運動會，張忠謀因身體不適缺席，張淑芬表示，張忠謀當時腳不舒服，走路不方便，最近腳有比較好。張忠謀心情蠻開心的，「至少我們都很健康」。

張淑芬表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有探視張忠謀，黃仁勳為了探望張忠謀，有一次單日搭乘飛機往返台灣和美國。

黃仁勳先前預告，今年6月將來台參加電腦展，媒體問是否會與黃仁勳見面、一起吃飯，張淑芬說，「我們是很好的朋友」，吃飯很簡單，他如果在台灣，應該會約，不用計畫，「他每次來台灣都一定會到我家」，還透露黃仁勳喜歡她煮的麻婆豆腐，味道重的。

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