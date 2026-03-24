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台積電慈善志工揮軍海外 董座張淑芬：擴散到海外、凝聚更正向的力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天在公益記者會上分享志工服務的成果，除了在台灣也擴大了全球足跡至檳城、熊本等地，在2025年度聚集23053名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6065小時的志工總時數。記者余承翰／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天在公益記者會上分享志工服務的成果，除了在台灣也擴大了全球足跡至檳城、熊本等地，在2025年度聚集23053名熱情志工，落地執行870場溫暖行動，累積高達13萬6065小時的志工總時數。記者余承翰／攝影

台積電董事長張淑芬今以一襲淺藍套裝主持台積電慈電基金會公益記者會，神彩奕奕說明台積電慈善基金會過去一年及今年初做了相當不一樣的事：複製健康長壽模式，輸出台積電熊本廠；協同供應鏈率隊與當地議，將技職培育與健康長壽的實踐經驗與檳城分享。張淑芬被媒體問及為何要做些事 ？她說：「我就想把這一群擁有專業的力量的台積電志工的經驗，在不同國家持續擴散，形成更大的正向影響。」

張淑芬接著說，參加台積電志工社的宗旨，是快樂做自己。儘管台積電志工人數目前已逾2.3萬人，但每位都是自動自發投入，雖然基金會做事還是很有條理，事前會充份討論、選定要做的事。但她強調，每位志士投入志工事務，都是志願。

至於為何什麼熱中公益事業，張淑芬說，從率隊去熊本、美國，到今年元月初前往馬來西亞檳城，在海外推動志工服務時，其實有一個很深的感受。她原本想跟他們分享分享幾個令人感動的案例，但當下未必能完整說出所有細節；不過令她深深感動的，是與當地志工交流的過程。

張淑芬說，在國外即使語言不同、文化背景不同，但當你看到他們的熱忱，以及他們真心想投入、想改變社會的那種動力時，會很自然地聯想到十幾年前剛投入志工服務的自己——那種單純卻堅定的初衷，其實是共通的。

也因此，她把過去累積的一些經驗分享給他們，從怎麼開始、如何持續，到怎麼把影響力擴大。他們也很有行動力，甚至主動表示希望到台灣來交流，進一步了解我們的做法。

張淑芬認為，這也是一件很重要的事情，因為台積電慈善基金會已經累積了一些具體成果，這些成果不只是數字，而是可以被看見、被學習、甚至被複製的經驗。而且這群都是深具專業的台積電志工，有機會在不同國家持續擴散，形成更大的正向影響。她也力勸現在已退休的人，一起加入台積電分益行列，讓自己的人生，留下不枉走過一遭，就值得了。

台積電 張淑芬 志工

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