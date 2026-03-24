快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣數位資產論壇登場 聚焦穩定幣跨境應用與金融基礎設施發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
由社團法人台灣數位資產暨開放科技協會主辦的台灣數位資產論壇，24日於台北文創大樓舉行，以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題，聚焦穩定幣於跨境資金流動、企業資產管理與數位金融應用的發展趨勢與實務挑戰。記者黃于庭／攝影
由社團法人台灣數位資產暨開放科技協會主辦的台灣數位資產論壇，24日於台北文創大樓舉行，以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題，聚焦穩定幣於跨境資金流動、企業資產管理與數位金融應用的發展趨勢與實務挑戰。記者黃于庭／攝影

由社團法人台灣數位資產暨開放科技協會主辦的台灣數位資產論壇，24日於台北文創大樓舉行，以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題，聚焦穩定幣於跨境資金流動、企業資產管理與數位金融應用的發展趨勢與實務挑戰。台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨受邀致詞，分享數位資產發展趨勢；台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉亦於論壇中擔任主持人，與產業專家共同探討穩定幣在企業營運中的應用潛力與落地關鍵。

本次論壇邀集國內外產業專家，從鏈上透明度與安全機制、區塊鏈雲端部署、區塊鏈金融的典範轉移，到企業實務應用挑戰等面向進行分享，同時透過主題座談探討穩定幣是否已邁入企業營運，以及採用後的會計與合規議題。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，過去金融體系必須在銀行營業與清算時間内運作，而穩定幣與鏈上金融，則帶來一個24小時運行的金融科技架構，因此正在重新定義人類價值交易的方式。穩定幣雖具備「資產儲備工具」的潛力，但關鍵仍在於信任，區塊鏈確保交易記錄可被檢驗，但也要在安全、監理與風險控管間取得平衡。由於相對效益高，目前許多企業雖已開始在跨境資金調度與資產管理應用穩定幣，但在會計、內控與各國監理差異等方面，仍有許多配套需補足，未來需仰賴金融制度、企業治理與監理環境持續成熟，才能推動更多應用落地。透過參與台灣鏈上金融科技的基礎建設，台灣大哥大將持續為推動台灣數位資產生態努力。

台灣大哥大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，過去十年，區塊鏈技術主要應用於虛擬資產的代幣交易；近兩年則逐漸被傳統金融市場採用，並開始成為金融產品與數位資產基礎建設的重要技術底層。在這樣的發展下，穩定幣也被視為未來跨境資金流動與數位經濟的重要基礎設施。台灣應把握這一波金融科技典範轉移的契機，即便無法領先鄰近區域市場，也至少不能落後。

根據台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）觀察，近年企業對虛擬資產與穩定幣的需求已從「了解」走向「評估實際應用」。無論是跨境資金往來、資產配置，或未來數位金融場景的布局，企業都開始思考如何在合規前提下導入相關機制。TWEX已於今年一月正式開放法人用戶申請，提供具備內部控制與交易管理機制的帳戶架構，協助企業在既有治理制度下，安全地進行BTC、ETH等虛擬資產配置，並為未來穩定幣相關應用預作準備。隨著數位經濟發展，資金流動的邊界正逐步被重新定義，台灣大哥大未來將持續投入台灣金融科技與數位資產基礎建設，攜手產業夥伴推動穩定幣在安全、合規與透明的前提下，探索更多創新應用場景，為台灣打造具競爭力的數位金融生態系。

林之晨 數位金融 金融科技

延伸閱讀

VASP公會更名 增設三大委員會強化反詐與合規

奧丁丁集團登上2026 年「金融時報」亞太區高成長企業500強

東聯互動實踐普惠金融 打造移工共創共榮新模式

台灣穩定幣之路 解方篇／發展穩定幣 機會別毀在搖籃裡

相關新聞

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

台積電攜手志聖等5家供應商打造公益鏈 聚焦減塑減廢

台積（2330）志工足跡延伸，擴散影響力，台積電慈善基金會董事長張淑芬24日分享，台積電慈善基金會與台積電資財管理組織，攜手志聖等五家供應商，共同於基隆海洋科技博物館舉辦「青銀攜手減廢，綠色行動加倍」公益志工活動，結合環保保育與跨世代交流，展現在ESG上的深耕實踐，也傳遞公益信念。

台積電慈善志工揮軍海外 董座張淑芬：擴散到海外、凝聚更正向的力

台積電董事長張淑芬今以一襲淺藍套裝主持台積電慈電基金會公益記者會，神彩奕奕說明台積電慈善基金會過去一年及今年初做了相當不一樣的事：複製健康長壽模式，輸出台積電熊本廠；協同供應鏈率隊與當地議，將技職培育與健康長壽的實踐經驗與檳城分享。張淑芬被媒體問及為何要做些事 ？她說：「我就想把這一群擁有專業的力量的台積電志工的經驗，在不同國家持續擴散，形成更大的正向影響。」

光寶擬辦理現金增資 參與發行海外存託憑證或私募案…預計不超越2億股

光寶（2301）24日召開董事會，通過擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案，

中光電旗下宇康醫電 於國際運動健身展大秀最新運動科技解決方案

中光電（5371）子公司－宇康醫電將於25日參加全台年度最大運動及健身盛會「2026台灣國際運動及健身展覽會（TaiSPO）」，並展示最新運動科技解決方案，包含領先業界的智慧運動設備作業系統－FitGenie、結合娛樂與互動體驗的數位化跳床遊戲應用，以及具備高精準度與高效能的體適能評估系統，展現智慧運動科技的創新實力與應用潛力。

群聯擴大企業級SSD Pascari生態系布局 加速歐盟AI基礎架構發展

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）24日宣布，進一步擴展其企業級SSD Pascari產品線於歐盟市場的布局，並將於德國當一時間2026年3月24至26日在CloudFest 2026展示相關成果，此次布局強化包含夥伴合作深化、通路整合及區域投資，展現群聯對歐洲市場的長期承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。