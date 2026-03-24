台灣數位資產論壇登場 聚焦穩定幣跨境應用與金融基礎設施發展

由社團法人台灣數位資產暨開放科技協會主辦的台灣數位資產論壇，24日於台北文創大樓舉行，以「邊界消失：穩定幣如何打通國際資金往來的最後一哩路」為主題，聚焦穩定幣於跨境資金流動、企業資產管理與數位金融應用的發展趨勢與實務挑戰。台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨受邀致詞，分享數位資產發展趨勢；台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉亦於論壇中擔任主持人，與產業專家共同探討穩定幣在企業營運中的應用潛力與落地關鍵。

本次論壇邀集國內外產業專家，從鏈上透明度與安全機制、區塊鏈雲端部署、區塊鏈金融的典範轉移，到企業實務應用挑戰等面向進行分享，同時透過主題座談探討穩定幣是否已邁入企業營運，以及採用後的會計與合規議題。

台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，過去金融體系必須在銀行營業與清算時間内運作，而穩定幣與鏈上金融，則帶來一個24小時運行的金融科技架構，因此正在重新定義人類價值交易的方式。穩定幣雖具備「資產儲備工具」的潛力，但關鍵仍在於信任，區塊鏈確保交易記錄可被檢驗，但也要在安全、監理與風險控管間取得平衡。由於相對效益高，目前許多企業雖已開始在跨境資金調度與資產管理應用穩定幣，但在會計、內控與各國監理差異等方面，仍有許多配套需補足，未來需仰賴金融制度、企業治理與監理環境持續成熟，才能推動更多應用落地。透過參與台灣鏈上金融科技的基礎建設，台灣大哥大將持續為推動台灣數位資產生態努力。

台灣大哥大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，過去十年，區塊鏈技術主要應用於虛擬資產的代幣交易；近兩年則逐漸被傳統金融市場採用，並開始成為金融產品與數位資產基礎建設的重要技術底層。在這樣的發展下，穩定幣也被視為未來跨境資金流動與數位經濟的重要基礎設施。台灣應把握這一波金融科技典範轉移的契機，即便無法領先鄰近區域市場，也至少不能落後。

根據台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）觀察，近年企業對虛擬資產與穩定幣的需求已從「了解」走向「評估實際應用」。無論是跨境資金往來、資產配置，或未來數位金融場景的布局，企業都開始思考如何在合規前提下導入相關機制。TWEX已於今年一月正式開放法人用戶申請，提供具備內部控制與交易管理機制的帳戶架構，協助企業在既有治理制度下，安全地進行BTC、ETH等虛擬資產配置，並為未來穩定幣相關應用預作準備。隨著數位經濟發展，資金流動的邊界正逐步被重新定義，台灣大哥大未來將持續投入台灣金融科技與數位資產基礎建設，攜手產業夥伴推動穩定幣在安全、合規與透明的前提下，探索更多創新應用場景，為台灣打造具競爭力的數位金融生態系。