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台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台積電資深副總何麗梅將於4月退休。聯合報系資料照
台積電資深副總何麗梅將於4月退休。聯合報系資料照

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

宏碁集團將於5月29日舉行股東會，全面改選董事會，宏碁提名的新一屆董事名單中，董事部分包含董事長陳俊聖、創辦人家族施振榮及施宣輝父子，獨董則有何麗梅、理律法律事務所資深法務專員吳由理、前台大校長楊泮池及前經濟部長何美玥。

除了新增何麗梅外，宏碁其餘董事、獨董名單皆未變動。宏碁目前董事會成員有三席董事四席獨董，董事部份包含陳俊聖、施振榮、施宣輝，四席獨董為徐清祥、吳由理、楊泮池、何美玥。

施振榮日前才在個人粉專上發文提到：「台積電資深副總何麗梅今日舉辦退休公益慈善音樂會圓滿落幕，感謝Lora邀請灣聲樂團演出，帶來一場非常精彩的音樂饗宴！未來將步入人生另一個階段，在此也祝福Lora享受未來豐富的退休生活，並繼續為台灣創造更多美好的未來。」

施振榮為宏碁集團創辦人，2000～2021年間擔任台積電獨立董事，提供經營台灣企業的經驗，曾任台積電薪酬委員會主席，協助調整薪酬制度、接班傳承等重要議題，過往和歷任台積電會計長、財務長的何麗梅即有交流。

事實上，施振榮與何麗梅認識很早，早年宏碁成立德碁半導體，何麗梅就曾擔任該公司副總經理暨財務長，1999年底德碁因虧損及營運轉型，由台積電接手併購，何麗梅也正式加入台積電。

依據台積電官網，何麗梅為台積公司企業永續資深副總經理。何女士於1999年加入台積公司，自1999年至2003年擔任會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人；2019年至2022年期間，擔任歐亞業務資深副總經理；2022年至2025年期間，擔任人力資源資深副總經理；並於2011年擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。

陳俊聖 楊泮池 施振榮 何麗梅 台積電 宏碁

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