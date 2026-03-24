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光寶擬辦理現金增資 參與發行海外存託憑證或私募案…預計不超越2億股
光寶（2301）24日召開董事會，通過擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案，
將提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股之額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令擇一或以搭配方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募普通股。
光寶表示，此次籌資主要為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人狀況辦理，所募集之資金包括但不限定於充實營運資金、海外拓展、廠房建設、購置機器設備、轉投資及其他配合公司未來發展所需之資金用途。相關議案將於5月20日股東常會討論通過。
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