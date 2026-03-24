快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

中光電旗下宇康醫電 於國際運動健身展大秀最新運動科技解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

中光電（5371）子公司－宇康醫電將於25日參加全台年度最大運動及健身盛會「2026台灣國際運動及健身展覽會（TaiSPO）」，並展示最新運動科技解決方案，包含領先業界的智慧運動設備作業系統－FitGenie、結合娛樂與互動體驗的數位化跳床遊戲應用，以及具備高精準度與高效能的體適能評估系統，展現智慧運動科技的創新實力與應用潛力。

中光電表示，宇康醫電為旗下自主研發的「FitGenie智慧運動設備作業系統」進行重大功能升級。此次升級以社群互動與趣味化為核心，全新推出「團隊挑戰」模式，透過即時里程進度、貢獻值排行榜及名次標註機制，激發使用者的競技熱血；同步新增的「小遊戲」模式，則讓使用者隨心情切換不同的運動模式，無論是輕鬆悠閒或高強度挑戰，皆能透過可視化數據精準掌握運動成果。

作為開放且模組化的運動設備作業系統平台，FitGenie整合AI運動內容引擎及多元情境模擬，並具備跨平台硬體相容性與雲端社群管理功能。未來更將提供線上擴充功能與訂閱服務，結合個人數據分析提供客製化運動計畫，重新定義傳統運動器材，為使用者帶來嶄新的智慧運動體驗。

宇康醫電同步展示創新的跳床遊戲數位化應用，將傳統跳床運動與互動式數位遊戲完美結合。透過感測技術即時捕捉使用者的跳躍動作並轉化為遊戲中的互動元素，讓使用者在虛擬場景中挑戰各種有趣的關卡。此應用不僅大幅提升運動的趣味性與沉浸感，更有效降低運動門檻，讓使用者在娛樂中自然培養運動習慣。

宇康醫電體適能評估系統採用先進的感測技術與精密演算法，能快速且準確地評估使用者的心肺功能、肌力與柔軟度等關鍵指標，並依據量測數據生成個人化評估報告與專業建議，協助使用者全面掌握自身體能狀況，進而制定更具效率與科學依據的運動計畫。

中光電 作業系統 運動

延伸閱讀

免費喝咖啡談專利！智慧局於運動展設專利諮詢服務

中光電發表智能機器人全系列AI酬載技術

DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理 放眼華語體育內容版圖

天母健康生活新地標誕生 Hypercore Fitness 超核心健身中心 × THE KEY YOGA 打造科技與身心平衡場館

相關新聞

台積電資深副總經理何麗梅將退休 未來轉戰宏碁獨董

台積電（2330）企業永續資深副總經理何麗梅即將於4月退休，宏碁（2353）提名新一屆董事名單中，何麗梅入列獨董。

台積電攜手志聖等5家供應商打造公益鏈 聚焦減塑減廢

台積（2330）志工足跡延伸，擴散影響力，台積電慈善基金會董事長張淑芬24日分享，台積電慈善基金會與台積電資財管理組織，攜手志聖等五家供應商，共同於基隆海洋科技博物館舉辦「青銀攜手減廢，綠色行動加倍」公益志工活動，結合環保保育與跨世代交流，展現在ESG上的深耕實踐，也傳遞公益信念。

台積電慈善志工揮軍海外 董座張淑芬：擴散到海外、凝聚更正向的力

台積電董事長張淑芬今以一襲淺藍套裝主持台積電慈電基金會公益記者會，神彩奕奕說明台積電慈善基金會過去一年及今年初做了相當不一樣的事：複製健康長壽模式，輸出台積電熊本廠；協同供應鏈率隊與當地議，將技職培育與健康長壽的實踐經驗與檳城分享。張淑芬被媒體問及為何要做些事 ？她說：「我就想把這一群擁有專業的力量的台積電志工的經驗，在不同國家持續擴散，形成更大的正向影響。」

光寶擬辦理現金增資 參與發行海外存託憑證或私募案…預計不超越2億股

光寶（2301）24日召開董事會，通過擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案，

中光電旗下宇康醫電 於國際運動健身展大秀最新運動科技解決方案

中光電（5371）子公司－宇康醫電將於25日參加全台年度最大運動及健身盛會「2026台灣國際運動及健身展覽會（TaiSPO）」，並展示最新運動科技解決方案，包含領先業界的智慧運動設備作業系統－FitGenie、結合娛樂與互動體驗的數位化跳床遊戲應用，以及具備高精準度與高效能的體適能評估系統，展現智慧運動科技的創新實力與應用潛力。

群聯擴大企業級SSD Pascari生態系布局 加速歐盟AI基礎架構發展

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）24日宣布，進一步擴展其企業級SSD Pascari產品線於歐盟市場的布局，並將於德國當一時間2026年3月24至26日在CloudFest 2026展示相關成果，此次布局強化包含夥伴合作深化、通路整合及區域投資，展現群聯對歐洲市場的長期承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。