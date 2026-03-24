中光電旗下宇康醫電 於國際運動健身展大秀最新運動科技解決方案

中光電（5371）子公司－宇康醫電將於25日參加全台年度最大運動及健身盛會「2026台灣國際運動及健身展覽會（TaiSPO）」，並展示最新運動科技解決方案，包含領先業界的智慧運動設備作業系統－FitGenie、結合娛樂與互動體驗的數位化跳床遊戲應用，以及具備高精準度與高效能的體適能評估系統，展現智慧運動科技的創新實力與應用潛力。

中光電表示，宇康醫電為旗下自主研發的「FitGenie智慧運動設備作業系統」進行重大功能升級。此次升級以社群互動與趣味化為核心，全新推出「團隊挑戰」模式，透過即時里程進度、貢獻值排行榜及名次標註機制，激發使用者的競技熱血；同步新增的「小遊戲」模式，則讓使用者隨心情切換不同的運動模式，無論是輕鬆悠閒或高強度挑戰，皆能透過可視化數據精準掌握運動成果。

作為開放且模組化的運動設備作業系統平台，FitGenie整合AI運動內容引擎及多元情境模擬，並具備跨平台硬體相容性與雲端社群管理功能。未來更將提供線上擴充功能與訂閱服務，結合個人數據分析提供客製化運動計畫，重新定義傳統運動器材，為使用者帶來嶄新的智慧運動體驗。

宇康醫電同步展示創新的跳床遊戲數位化應用，將傳統跳床運動與互動式數位遊戲完美結合。透過感測技術即時捕捉使用者的跳躍動作並轉化為遊戲中的互動元素，讓使用者在虛擬場景中挑戰各種有趣的關卡。此應用不僅大幅提升運動的趣味性與沉浸感，更有效降低運動門檻，讓使用者在娛樂中自然培養運動習慣。

宇康醫電體適能評估系統採用先進的感測技術與精密演算法，能快速且準確地評估使用者的心肺功能、肌力與柔軟度等關鍵指標，並依據量測數據生成個人化評估報告與專業建議，協助使用者全面掌握自身體能狀況，進而制定更具效率與科學依據的運動計畫。