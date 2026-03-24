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群聯擴大企業級SSD Pascari生態系布局 加速歐盟AI基礎架構發展

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）24日宣布，進一步擴展其企業級SSD Pascari產品線於歐盟市場的布局，並將於德國當一時間2026年3月24至26日在CloudFest 2026展示相關成果，此次布局強化包含夥伴合作深化、通路整合及區域投資，展現群聯對歐洲市場的長期承諾。

隨著全球記憶體供應持續吃緊，歐盟地區的雲端服務供應商（CSP）、超大規模資料中心（Hyperscalers）及OEM伺服器製造商正同時面臨供應短缺壓力與積極布局AI驅動的新營收機會，為因應此趨勢，資料中心架構設計師與IT團隊正從整體基礎架構層面重新檢視系統瓶頸，特別聚焦於高效能儲存的重要性。

為支持此一轉型，群聯攜手多家平台、伺服器及PC解決方案夥伴（如AIC與InWin），進一步擴大Pascari PCIe Gen5 SSD在歐盟市場的導入。Pascari系列專為AI與高運算密集（compute-intensive）環境打造，提供企業級效能與容量，滿足現代資料中心的關鍵需求。

群聯執行長潘健成表示，歐洲企業在擴展AI基礎架構的同時，需面對供應鏈限制、能源效率要求以及資料主權等多重挑戰，透過Pascari Gen5 SSD與aiDAPTIV技術，公司能協助歐盟客戶消除儲存瓶頸、提升每瓦效能（performance-per-watt），並讓更大型的AI工作負載能在本地端系統與伺服器上順利運行。

德國 伺服器 潘健成

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群聯擴大Pascari歐盟布局 搶攻AI資料中心升級商機

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