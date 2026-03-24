宏碁：將於台北自行車展發表多款智慧移動新品

因應淨零碳排與永續城市發展趨勢，智慧移動正逐漸成為低碳交通的重要解方。宏碁（2353）24日宣布，將於25日於2026台北國際自行車展發表多款電動輔助自行車與電動滑板車新品，由宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）操刀。

宏碁表示，此次推出Acer eFold系列折疊電輔車、Acer Nitro eCity胖胎電輔車及Acer Nitro ES Series 3 Select電動滑板車等多元車款，持續拓展智慧移動產品版圖，進一步完善從都會通勤、潮流風格到極致性能的騎行場景。

宏碁營運長高樹國指出，隨著城市交通型態與生活需求持續演變，智慧移動正逐漸成為科技與生活融合的重要場景，未來的移動體驗將不再只是交通工具，而是結合科技與數據的智慧生活平台，宏碁也將持續運用資通訊核心能力，拓展智慧移動的創新應用。

宏碁推出首款摺疊電動輔助自行車系列 Acer eFold-16與 eFold-20兩款車型，滿足通勤需求的同時解決都市空間有限的痛點。其中eFold-16採用輕量化鎂合金折疊車架設計，在兼顧結構強度的同時提升攜帶便利性，並搭載250W電機與最高45Nm 扭力輸出，提供穩定順暢的騎行體驗；eFold-20則採用四連桿避震折疊結構與SHIMANO CUES七速變速系統，提升騎乘舒適度與操控靈活性。Acer eFold系列透過折疊結構與電輔系統的整合設計，打造更具彈性的城市移動體驗，預計將於第3季於台灣市場搶先推出。

在城市騎行應用方面，Acer Nitro eCity胖胎電輔車專為城市探索與多功能騎行設計。車款配備可擴充載物配置，後座可支援兒童座椅或日常載物籃，適合家庭出行與城市生活使用。提供三段騎乘模式，讓使用者可依不同路況靈活調整騎乘設定，續航里程最長可達 60公里，兼顧騎乘舒適度與日常實用性，預計將於第3季於台灣上市。

全新Acer Nitro ES Series 3 Select電動滑板車，搭載高容量電池，並優化煞車與照明系統設計，提升騎行安全性與操控穩定度；同時提供四種騎乘模式與巡航控制功能，強化日常移動體驗，並支援 Acer eMobility App，讓使用者可即時掌握車輛狀態與騎行資訊。Acer Nitro ES Series 3 Select預計將於第2季在歐洲市場推出。現場亦同步展出專為性能玩家打造的 Predator ES Thunder與Predator ES Storm Pro高階電動滑板車。其中Predator ES Thunder現已於全台上市。